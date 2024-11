Les Pelicans rappellent Karlo Matkovic

CJ McCollum, Dejounte Murray, Jose Alvarado, Jordan Hawkins, Herb Jones et Zion Williamson… La liste des blessés est toujours aussi longue du côté de New Orleans, qui vit un début de saison bien difficile avec dix revers sur ses quatorze premiers matchs de saison régulière. Les Pelicans doivent trouver des solutions pour rester compétitifs et pour l’instant, la solution la plus simple est d’aller piocher dans son équipe de G-League du Birmingham Squadron, comme le prouve le retour de Karlo Matkovic (2m07, 23 ans).

La franchise de Louisiane a rappelé lundi son intérieur croate, drafté en 52e position de la Draft 2022 et aperçu en début de saison (5 minutes disputées en deux matchs). Un choix qui peut interroger puisque le poste 5 est le seul à ne pas être touché par les blessures au sein de l’effectif de Willie Green.

Doté d’un physique imposant et plutôt pivot de métier même s’il est capable de shooter de loin, Karlo Matkovic va en tout cas challenger Yves Missi, Daniel Theis et Trey Jemison III. Renvoyé en G-League il y a deux semaines, il a compilé 17.3 points, 9.5 rebonds et 2.3 contres en 27 minutes en moyenne sur quatre matchs avec le Squadron.