Le cinq de la semaine | Anthony Davis au-dessus de la mêlée

Nikola Jokic absent pour des raisons personnelles, les autres en profitent pour se montrer sous les panneaux. Comme Anthony Davis, invaincu avec les Lakers cette semaine, et deuxième meilleur marqueur de la NBA avec 31.1 points de moyenne. Pour l’épauler dans la raquette, on opte pour un autre joueur invaincu cette semaine, avec Franz Wagner. En l’absence de Paolo Banchero, l’Allemand explose.

Sur les extérieurs, deux autres joueurs invaincus cette semaine. D’abord, Donovan Mitchell qui n’a toujours pas perdu cette saison, et qui a signé sa meilleure perf’ de la saison face aux Bulls. Enfin, et c’est rare depuis deux ans, on met à l’honneur les Blazers avec Shaedon Sharpe, auteur d’un beau retour sur les parquets.

À la mène, difficile de ne pas citer De’Aaron Fox, même si les Kings n’ont remporté que deux matches sur quatre. Le meneur All-Star vient de compiler 109 points en deux matches, et il affiche de très beaux pourcentages aux tirs. Cade Cunningham (3v-1d), Shai Gilgeous-Alexander (3v-1d) et Darius Garland (4v-0) pourraient lui être préférés au moment des votes.

De’Aaron Fox

2 victoires – 2 défaite

40.5 points de moyenne à 57% de réussite, dont 57% à 3-points, 7.3 passes

Shaedon Sharpe

3 victoires – 0 défaite

27.3 points de moyenne à 51% aux tirs, 2 interceptions

Donovan Mitchell

3 victoires – 0 défaite

34.3 points de moyenne à 45% à 3-points, 9.3 rebonds et 5 passes

Franz Wagner

3 victoires – 0 défaite

30.7 points de moyenne, 7.3 rebonds et 5.7 passes

Anthony Davis

3 victoires – 0 défaite

30.7 points de moyenne à 55% de réussite à 3-points, 13.3 rebonds et 2 contres

Comme lors des dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de cette semaine. Si le sondage ne s’affiche pas, vous pouvez voter en cliquant sur cette page