Le moral des Bulls à zéro

Voyant que la défense des Bulls n’était pas replacée, Fred VanVleet ne s’est pas fait prier pour attaquer en transition Patrick Williams avec sa main gauche. Le meneur des Rockets a manqué la cible, mais comme aucun joueur de Chicago n’a bloqué au rebond, et Jalen Green est venu de nulle part pour finir facilement.

Quelques secondes plus tard, le même VanVleet prenait de vitesse Coby White cette fois, toujours sur la main gauche, et terminait au cercle. Ainsi s’achevait une première mi-temps en faveur des visiteurs, comptant alors 16 points d’avance (52-68).

La suite n’allait pas être beaucoup plus favorable aux locaux. Après le passage au vestiaire, ils encaissaient un 11-0 (52-79) avec cette impression que l’attaque texane pouvait faire à peu près tout ce qu’elle voulait. En particulier dans la raquette adverse.

« Si on ne se bat pas, on va se faire botter le cul comme ce soir. Les Rockets ont fait ce qu’ils devaient faire et on les a laissés faire. On doit être beaucoup plus durs collectivement », réclame Zach LaVine, meilleur marqueur de son équipe à seulement 15 unités.

Un manque d’efforts

Cette dureté défensive n’était pas vraiment visible dans cette partie. Après 41 points encaissés dans le second quart-temps, les Bulls en ont pris 40 dans le suivant. Avec à l’arrivée, 143 points concédés. Soit seulement… un de moins que lors de leur défaite précédente face aux Cavs (126-144) deux jours plus tôt.

« On doit faire quelque chose. Encaisser plus de 140 points sur deux matches en ‘back-to-back’ est inacceptable. C’est embarrassant. Cela dessert la franchise, les supporters », juge Coby White pour qui cette problématique est plus liée aux efforts fournis qu’au système en place.

Au cœur du sujet, il y a la défense intérieure donc. Cette nuit, ils ont encaissé 80 points des Rockets dans leur raquette (contre 40 marqués). Après la rencontre, Billy Donovan réclame logiquement un « certain niveau de résistance » à afficher près du cercle.

« On n’est pas une équipe qui bloque beaucoup de tirs (ndlr : 4.3 contres par match, 26e dans la ligue). On doit se mettre en opposition. Dès que le ballon arrivait dessous, il n’y avait personne pour essayer de provoquer une faute offensive », regrette-t-il.

La pire défense dans la raquette

Avec près de 60 points encaissés dans la raquette chaque soir, les Bulls sont la pire équipe de la ligue dans ce registre. Et plus largement, en matière de « Defensive Rating », la formation de Chicago plonge au classement (25e avec 117 points encaissés sur 100 possessions).

« J’ai clairement senti depuis le banc que, et vous avez probablement la même opinion là-dessus, parce qu’on avait du mal à rentrer des tirs après un certain temps, ça nous a usé. C’est l’un de ces matchs où il faut trouver d’autres voies pour essayer de gagner. Parce qu’on a clairement généré de bons tirs », positive Billy Donovan.

Son équipe a en effet shooté à 56 reprises derrière l’arc – un record de franchise – mais n’a converti que 25% de ces tirs et terminé avec 33% de réussite générale. Difficile, quand la défense ne suit pas, de rivaliser dans ces cas-là.