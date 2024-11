La KD 17 vise encore l’or

Actuellement touché au mollet, Kevin Durant aura bientôt le loisir de porter un nouveau coloris de sa 17e chaussure signature. Baptisé « Light Iron Ore », celui-ci symbolise les ambitions de l’arme fatale des Suns pour la saison à venir. Comme il l’avait fait sur son coloris « Flight to Paris », ce nouveau coloris de la KD 17 fait ressortir le « Swoosh » et le logo du joueur sur la languette en couleur or. L’or, c’est la couleur du Trophée Larry O’Brien, celui pour lequel les 30 franchises se battent chaque année.

Ce nouveau coloris est également composé d’une tige alternant entre noir, gris et blanc, sous forme de dégradé au niveau de l’empeigne. L’ensemble est aussi repris pour habiller la semelle, blanc au niveau intermédiaire, et noir et gris sur le revêtement extérieur.

La KD 17 « Light Iron Ore » est attendue pour la fin 2024 au prix de 150 dollars.

Notre verdict de la KD 17 Nike est resté sur la même méthode pour faire de la KD 17 une affaire qui roule. La 17e chaussure signature de Kevin Durant a osé le changement sur le design tout en gardant les mêmes garanties sur le plan technique, avec une semelle correspondant à ceux qui ont apprécié les KD précédentes, un peu rigide mais tout de même convenable au niveau du confort, et avec une très bonne traction. Au-delà du choix du design de la tige, que certains verront comme du réchauffé, c’est avant tout sur ses qualités « basket » que la paire va miser pour conserver sa place parmi le haut du panier, avec également un bon maintien pour couronner le tout.

