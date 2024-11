Les jeunes Lakers admettent avoir été très motivés par les 500 000 dollars de la NBA Cup

Ce vendredi, face aux Spurs, les Lakers entament la défense de leur titre remporté en décembre 2023. Les Californiens ont en effet remporté la première édition de la « NBA Cup » et ils voudront conserver le trône.

Surtout qu’en plus du prestige de remporter un trophée, la récompense est plutôt alléchante : 514 970 dollars pour chaque joueur de l’équipe gagnante. C’est quasiment 15 000 dollars de plus que la saison passée et ces 500 000 billets verts avait pesé dans l’esprit des jeunes Lakers.

« On voulait juste l’argent. C’est le plus important. La saison passée, on était très motivé », reconnaît de façon très claire Rui Hachimura. « 500 000 dollars, c’est 500 000 dollars », ajoute Austin Reaves, qui avait gagné moins de 2.5 millions de dollars en deux ans avant le début de saison dernière.

Cette somme était donc importante pour lui, comme elle l’est pour le rookie Dalton Knecht, payé 3.8 millions cette saison. « J’ai besoin de cet argent », sourit-il.

« Je ne crois pas que, parce que c’est un match de Cup, on doit changer notre façon de voir les choses »

Forcément, pour les anciens, ce chèque est moins motivant. La preuve avec LeBron James, qui pense d’abord à Gregg Popovich et à son santé fragile, ou encore avec Anthony Davis, 268 millions de dollars de salaire accumulés depuis le début de sa saison carrière.

« On sait qu’il y a eu beaucoup de discussions la saison passée mais on aborde chaque match, saison régulière ou NBA Cup, de la même manière », assure l’intérieur. « Je ne crois pas que, parce que c’est un match de Cup, on doit changer notre façon de voir les choses. On joue les matches de la même manière. »

Même logique chez JJ Redick, qui sera lui aussi récompensé si les Lakers font le doublé. « Je m’attends à ce que les gars soient compétitifs. Je l’ai dit la saison passée : on n’a pas besoin de donner une raison à ces joueurs pour qu’ils se donnent à fond », explique le coach. « Ils se réveillent le matin en voulant être bons. Et ces rencontres comptent pour la saison régulière. Chaque match est important. »