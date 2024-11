LeBron James pense d’abord à son ami Gregg Popovich

Dans six semaines, LeBron James fêtera ses 40 ans, et il ne donne toujours pas le moindre signe de faiblesse. Pour preuve, cette nuit, il a signé un 3e « triple-double » de suite avec 35 points, 14 passes et 12 rebonds face aux Grizzlies. Le tout à 13 sur 22 aux tirs, dont 4 sur 7 à 3-points.

Dans son sillage, et celui d’Anthony Davis, les Lakers sont invaincus à domicile (6v-0d) et ils réalisent leur meilleur début de saison au Staples Center depuis 2010 ! Et c’est la 4e fois en carrière qu’il signe trois triple-double de suite.

« Je suis simplement patient et je prends ce que la défense me donne » explique-t-il à propos de cette série. « Je fais ça depuis un bon moment, et j’ai en tête le chrono et le score. J’ai conscience du rythme d’un match. Pour moi, il n’y a rien de nouveau. »

Il n’en demeure pas moins que c’est réellement impressionnant de le voir être « maître du terrain » pour reprendre l’expression de JJ Redick. LeBron James évolue à son rythme, maître du tempo et du dernier quart-temps avec 9 points, 7 rebonds et 5 passes.

« Je vis dans le moment présent » poursuit-il. « C’est une belle sensation de toujours jouer au plus haut niveau le sport que j’aime. C’est super sympa d’aider son équipe à gagner, quel que soit les moyens ou la forme ».

Vendredi, LeBron James et les Lakers attaquent la défense de leur trophée de la « NBA Cup » face aux Spurs, et le quadruple MVP pense d’abord à Gregg Popovich, qui se remet d’un petit AVC. « Pour moi, il y a une nouvelle bien plus importante à San Antonio en ce moment, et c’est mon cher ami Coach Pop. Je penserai beaucoup à lui lorsque je me rendrai à San Antonio demain, pour le match de vendredi. Je lui souhaite la meilleure santé possible. Et j’espère le voir bientôt. Pas forcément sur le banc. J’espère juste le voir bientôt. C’est le plus important pour moi ».