Avec son 3e triple-double de suite, LeBron James repousse Memphis

Début de match très plaisant des Lakers, avec une balle qui circule très bien et de l’adresse à 3-pts. LeBron James termine ce premier acte avec deux paniers primés, dont le second au buzzer. Pour autant, avec un Scotty Pippen Jr. efficace et un Marcus Smart, de retour de blessure, qui frappe à 3-pts, les Grizzlies s’accrochent (38-26). Le « King » insiste avec réussite encore derrière la ligne mais Memphis résiste toujours dans le deuxième quart-temps (65-64).

Puis, au retour des vestiaires, les Grizzlies repartent avec plus de volonté. Ils profitent des ballons perdus des Lakers et passent un 8-0 pour commencer la seconde période.

Los Angeles a perdu son brillant des premiers instants de la rencontre et seul Dalton Knecht, avec deux shoots à 3-pts de suite, réveille un peu la salle avant le dernier quart-temps (91-96).

LeBron James assure la réaction des Lakers, en imposant ses muscles près du cercle. Puis, Anthony Davis sort du banc, après avoir été gêné par sa cinquième faute, et retrouve de l’agressivité. L’intérieur enchaîne trois paniers, dont deux à 3-pts, et les Grizzlies, malgré les efforts de Zach Edey et Jaren Jackson Jr, sont dans les cordes. Les dernières secondes, avec le jeu des lancers-francs et des « challenges » de coaches ne changent pas la dynamique. Les Lakers finissent par l’emporter 128-123 et restent toujours invaincus dans leur salle.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le réveil d’Anthony Davis. L’intérieur était-il gêné par son œil ? Pendant une grande partie de la rencontre, il n’a fait aucune différence en attaque et, en défense, il a certes gobé des rebonds, mais a surtout fait des fautes. Beaucoup. Au point d’être à cinq en troisième quart-temps. Mais à son retour en dernier quart, on a retrouvé celui qui fut meilleur marqueur de la ligue jusqu’à cette rencontre. Anthony Davis inscrit 11 points en quelques instants et c’est le coup de boost dont les Lakers avaient besoin. Il termine avec 24 points et 14 rebonds.

– Troisième triple-double de suite pour LeBron James. Contrairement à son coéquipier All-Star, le « King » a été bon du début à la fin, avec ses cinq paniers primés, ses passes décisives et ses dunks en dernier quart-temps. Avec 35 points, 14 passes et 12 rebonds, il compile un troisième triple-double d’affilée. Du jamais vu à 39 ans et des poussières…

– Les occasions ratées de Memphis. Les Grizzlies ont fait plus qu’accrocher les Lakers dans cette partie. Ils ont eu les commandes en troisième quart-temps. Mais, faute d’adresse, ils ont manqué l’opportunité de tuer leur adversaire. Santi Aldama a eu des shoots ouverts mais il a seulement tir à 2/7 à 3-pts, tout comme Jaren Jackson Jr, qui n’a pas toujours fait les bons choix. Les deux affichent un vilain 2/8 à 3-pts en troisième quart-temps, au moment fort de Memphis. Jay Huff et Jaylen Wells n’ont pas trouvé la cible derrière l’arc et, au fil de la rencontre, Scotty Pippen Jr. a perdu en efficacité.

LA Lakers / 128 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval Total 32 6/16 2/3 7/8 2 12 14 3 5 0 3 3 -6 21 27 36 6/7 3/4 4/5 3 4 7 3 1 1 1 1 +7 19 28 37 13/22 4/7 5/8 1 11 12 14 2 1 6 0 +3 35 44 23 1/1 1/1 1/4 1 1 2 0 1 2 1 1 -12 4 5 36 5/14 3/11 5/7 0 2 2 6 4 1 3 0 -1 18 13 13 2/2 0/0 0/0 0 1 1 0 1 1 2 0 +6 4 4 20 3/9 2/6 0/0 0 2 2 2 2 0 1 0 +5 8 5 13 0/6 0/4 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 +6 0 -6 31 7/8 5/5 0/0 0 2 2 3 4 1 1 0 +17 19 23 43/85 20/41 22/32 7 35 42 31 22 7 18 5 128 143 Memphis / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval Total 33 10/20 2/7 7/8 1 6 7 1 5 2 2 1 -1 29 27 29 6/14 2/7 1/2 3 4 7 5 2 3 0 1 +8 15 22 27 4/8 0/3 1/1 0 3 3 2 2 0 2 0 +1 9 8 13 3/8 0/4 0/2 1 2 3 0 0 1 0 1 -16 6 4 32 6/14 1/2 2/2 0 3 3 3 3 3 2 1 -10 15 15 20 3/4 1/1 3/4 1 2 3 4 2 0 1 0 -4 10 14 26 3/8 0/0 6/6 4 4 8 1 6 1 2 1 +12 12 16 23 3/5 2/4 7/8 1 1 2 6 2 1 4 1 -5 15 18 11 0/1 0/1 0/0 1 2 3 2 1 0 0 0 -12 0 4 26 4/7 4/4 0/0 0 2 2 4 2 0 0 0 +2 12 15 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42/89 12/33 27/33 12 29 41 28 25 11 13 6 123 143

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.