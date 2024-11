Anthony Davis, bon pied bon oeil

Bis repetita pour Anthony Davis, mais plus de peur que de mal pour les Lakers. Blessé à l’œil dimanche soir suite à un contact avec Jakob Poeltl, il devrait finalement être en tenue dès ce soir, pour affronter Memphis.

« Ce sont quelques égratignures dans l’œil » avait indiqué l’intérieur à l’entraînement. « Mais à moins que l’on me dise que ce ne soit plus possible, je suis autorisé à jouer ».

L’œil toujours rouge, Anthony Davis a essayé des lunettes de protection à l’entraînement lundi. Un look qui « lui va très bien » selon son entraîneur JJ Redick, taquin.

L’intérieur All-Star n’a pour autant pas l’intention de les porter, lui qui ne les supporte pas. « J’en ai porté pendant trois ans au lycée. Je n’en ai juste pas envie, pour être honnête. Bien sûr, les docteurs m’ont dit que je n’étais pas obligé. Mais si ce doit être le cas, je les porterai. Mais je suis autorisé à jouer sans ».

Auteur d’un très bon début de saison avec 31 points, 10 rebonds et 2 contres de moyenne, Anthony Davis s’est imposé comme l’option numéro 1 des Lakers et un MVP en puissance. Pour leurs débuts en NBA Cup, les Lakers auront clairement besoin de lui pour affronter des Grizzlies imprévisibles, mais aussi provocateurs.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.2 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.4 1.2 2.0 2.2 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 LAL 9 35 57.7 35.3 79.4 2.1 8.3 10.4 2.8 1.2 1.3 2.2 2.0 31.2 Total 745 35 52.4 29.8 79.5 2.6 8.0 10.6 2.5 2.4 1.3 2.0 2.3 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.