Ja Morant voulait se venger de LeBron James et des Lakers

La question n’est pas encore finie que sa réponse fuse : « Je ne les aime pas. » L’hostilité de Ja Morant envers les Lakers, contre lesquels Memphis a gagné cette nuit, est liée au premier tour des playoffs 2023 au cours duquel les Californiens avaient éliminé les Grizzlies (4-2), après une dernière victoire de 40 points.

Et puis il y a eu la fin de la saison dernière, quand les Lakers sont venus à deux reprises s’imposer dans le Tennessee, alors que la star locale était sur la touche. On se souvient que lors de l’un de ces matchs, LeBron James avait signé un gros dunk pour sceller la victoire en contre-attaque. Depuis son banc, Ja Morant avait alors poussé le King qui s’éloignait en affichant un grand sourire.

« Ils sont venus et nous ont battus sur notre terrain, ils se marraient, jouaient, parlaient en me regardant. Mon message était que j’étais en tenue de ville », note le meneur de jeu, qui affrontait les Lakers pour la première fois depuis son retour de blessure.

Le message a été bien passé à la fin de la première période de cette nuit, avec un échange de gestes « too small ». « J’ai fait le geste ‘too small’ devant quelqu’un qui l’était », commence par décrire le joueur des Grizzlies, en référence à son tir main gauche malgré la faute de Gabe Vincent.

LeBron James en a fait de même sur la possession suivante, au poste face à Ja Morant. « Il a répondu et l’a fait à son tour. Il mesure 2.06 mètres ou peu importe, je m’y attendais. Je pensais à la faute offensive. »

Desmond Bane chambre le « vieux »

On aurait pu en rester là, mais quelques secondes encore plus tard, Ja Morant terminait au cercle adverse et se rapprochait de LeBron James pour une poussette dans le dos, sanctionnée d’une faute technique.

« Je ne recule devant personne. Je me fiche de qui vous êtes. J’ai mis mon panier et j’ai donné le ton. Mes coéquipiers s’en sont nourris et vous voyez ce qui s’est passé », poursuit Ja Morant, dont le coéquipier Desmond Bane s’était déjà chauffé avec LeBron James par le passé.

En civil à son tour cette nuit, Desmond Bane s’est permis d’en remettre une petite couche. « Vous avez tous vu la façon dont il a arraché le ballon au vieux ! », a ainsi envoyé l’arrière dans le vestiaire, en référence à l’interception de Scotty Pippen Jr. à cinq minutes de la fin du match devant LeBron James.

Ce qui n’a pas empêché ce dernier de terminer meilleur marqueur (39 points) d’un match où il a semblé bien seul. « C’est l’un des leaders de la ligue. Une fois écarté, de qui d’autre avoir peur ? », conclut Ja Morant.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 8 28 44.8 25.8 83.3 0.5 4.5 5.0 9.1 1.8 0.6 4.2 0.2 20.6 Total 265 32 47.1 31.7 75.7 1.0 3.9 4.8 7.5 1.6 1.0 3.3 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.