Les débuts croustillants de Jared McCain à Philadelphie

Dans le début de saison galère des Sixers, actuellement à la 14e place de l’Est (2 victoires – 9 défaites) avec les blessures de Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey, il y a un « gros rayon de soleil ». Il s’agit du rookie Jared McCain, titulaire pour la première fois de la saison (et donc de sa carrière) face aux Cavs, la nuit dernière.

Résultat ? 34 points à 12/26 au tir, dont 6/13 à 3-points, et 10 passes décisives en 38 minutes ! C’est la meilleure marque pour un débutant cette saison, devant les 33 points de Zaccharie Risacher face aux Knicks.

Sur les quatre derniers matchs, et la blessure de Tyrese Maxey, l’ancien de Duke tourne ainsi à 25.5 points à 46% de réussite dont 43% à 3-points, avec 4.0 passes de moyenne.

Adepte de la méditation et de la visualisation

« Encore un super match de sa part » appréciait ainsi Nick Nurse, malgré la nouvelle défaite de son équipe. « Le plus important, pour moi, ce sont les 10 passes décisives … Il apprend vite. Il a eu des opportunités, des shoots mais il sent bien le jeu, il joue de la bonne façon, et c’est vraiment le plus encourageant à mes yeux. Mais il est confiant et il joue vraiment bien, et c’est vraiment un super gros rayon de soleil ».

Le « head coach » assure qu’il envisageait déjà de responsabiliser son rookie, mais ses récentes performances vont l’encourager à le faire davantage, même lorsque Tyrese Maxey sortira de l’infirmerie.

Adepte de TikTok mais aussi de la méditation et de la visualisation, qui l’aident à se projeter dans de nouvelles situations, Jared McCain ne se dit pas surpris par ses bonnes sorties récentes, alors qu’il assure que Donovan Mitchell lui a notamment fait de jolis compliments pendant la rencontre.

Visualise-t-il un rôle de titulaire à temps plein, aux côtés de Tyrese Maxey, pour la suite de la saison ?

« Pas encore, pas encore » s’amuse-t-il. « Je visualise juste le fait de gagner de matchs et de trouver mon rôle. De faire tout ce que je peux pour aider l’équipe à gagner, peu importe ce dont il s’agit. »