Dalton Knecht, quelque chose de Tennessee

Ancienne vedette de l’université de Tennessee, Dalton Knecht fait partie des meilleurs shooteurs de la dernière Draft, et les Lakers avaient besoin d’un profil de ce type.

Dans l’ombre (médiatique) de Bronny James, il a signé cette nuit son meilleur match avec 19 points face aux Grizzlies, dont 10 dans le seul 3e quart-temps. Le voilà à 7.3 points de moyenne, et il a reçu les félicitations de LeBron James.

« On s’appuie sur Dalton Knecht et on l’a encore fait. AD a eu des problèmes de fautes et notre premier tour de Draft a signé une grosse série. Il avait l’air d’être de retour à Tennessee. Nous nous sommes appuyés sur lui et j’ai juste essayé d’ajouter quelques actions ici et là » explique LeBron James à propos du 7 sur 8 aux tirs de son jeune coéquipier, dont 5 sur 5 à 3-points !

C’est sous son impulsion que les Lakers vont revenir dans le match puis passer devant les Grizzlies, la franchise du… Tennessee. Une adresse contagieuse, comme le démontre le 6/7 aux tirs de Rui Hachimura dont 3/4 à 3-points. Les deux se sont gavés des caviars de LeBron James.

JJ Redick partage son expérience d’ancien shooteur

« J’ai confiance en mon tir et je travaille dessus tous les jours. Mes coéquipiers le savent et ils veulent que je continue à shooter à chaque match », réagit Dalton Knecht. « Ils me cherchent toujours. JJ a une grande confiance en moi, il fait toujours appel à moi et me fait jouer. Je vais simplement sur le terrain avec confiance, en essayant non seulement de shooter, mais aussi de trouver mes coéquipiers, de défendre et de prendre des rebonds. »

Ancien shooteur d’exception, JJ Redick sait mieux que quiconque la confiance est l’arme numéro 1 d’un shooteur et que son rookie a besoin qu’on lui fasse confiance, malgré son 29% de loin avant la rencontre.

« Pour moi, il obtient de très bonnes positions de tirs, à la fois de manière naturelle et lorsque nous mettons en place des systèmes pour lui. Je ne me laisse pas influencer par les pourcentages. Je le vois presque tous les jours. Parfois, vous traversez des épreuves, et comme j’ai joué pendant 15 ans, c’était toujours difficile pour moi en début de saison si je n’avais pas pris une bonne entame dans les tirs à 3-points. J’avais commencé à me concentrer sur le long terme et je savais que la loi des probabilités fonctionnerait, et que je finirais par atteindre 40% de réussite aux tirs à 3-points. Mais c’est difficile mentalement et je ne parle pas que pour lui, mais pour tous les shooteurs. C’est difficile quand vous commencez doucement la saison, et cela peut vous peser un peu. J’en ai parlé avec lui et il pense qu’il y aura une opportunité de tir à chaque fois. Et moi aussi ».

Dalton Knecht Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 11 18 44.6 37.2 100.0 0.4 1.5 1.8 1.3 1.3 0.4 0.5 0.0 7.3 Total 11 18 44.6 37.2 100.0 0.4 1.5 1.8 1.3 1.3 0.4 0.5 0.0 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.