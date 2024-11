Jayson Tatum et les Celtics se reprennent contre les Nets

Les Celtics avaient à cœur de se racheter et ont plutôt bien réussi leur mission. Les champions en titre se sont ainsi imposés mercredi chez les Nets (114-139) pour s’éviter deux défaites de rang contre des équipes de milieu de tableau de la Conférence Est après leur revers contre Atlanta. La réaction attendue a eu lieu, même si elle a mis quelque temps à arriver.

Ce n’est pas la première fois cette saison : les titulaires de Boston ont eu un peu de retard à l’allumage. Derrick White est en-dedans (trois fautes et trois balles perdues rien que dans le premier quart) et à l’exception de Jayson Tatum, le cinq de Joe Mazzulla manque sérieusement de mordant. Les Nets en profitent, avec un très bon Ziaire Williams (11 points sur ses 23 de la soirée) et mènent 26-13.

Les entrées de Payton Prichard et Sam Hauser donnent un coup de fouet aux Celtics, le premier s’occupant de tout dans le deuxième acte pour seconder Jaylen Brown, à son tour en rythme. Cela fait beaucoup pour Brooklyn, qui peine à suivre le tempo. Passé devant au repos (60-65), Boston ne va plus desserrer l’étreinte. Même l’enchaînement des deux matchs en deux soirs ne semble pas donner les jambes lourdes aux visiteurs, qui retrouvent leur identité.

Les tirs à 3-points tombent de partout et Jayson Tatum montre la voie dans un de ses meilleurs matchs du début de saison avec 15 points dans le troisième quart.

Surtout, les balles perdues qui avaient coûté cher contre les Hawks la veille disparaissent et offrent davantage de munitions aux hommes de Joe Mazzulla. Cela donne 76 points en deuxième période, bien aidé par des Nets qui ont baissé les bras, et un succès finalement confortable avant trois jours de repos.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jayson Tatum façon MVP. Dans une soirée où les énormes performances se sont multipliées, la soirée de « JT » risque de passer un peu inaperçue. L’ailier des Celtics a pourtant livré une magnifique prestation, un match de patron pour relancer les siens dans le premier quart, puis leur faire prendre le large dans le troisième. « JT » manque le triple-double pour un rebond, et confirme que son tir extérieur va mieux avec un joli 5/6 à 3-points.

– Les remplaçants des Celtics ont fait le boulot. En back-to-back, Joe Mazzulla a fait le choix d’une rotation réduite à huit joueurs. Une idée payante. Peu en vue face aux Hawks, Payton Pritchard a superbement rebondi, se muant en troisième option offensive (23 points, 8 passes, 6 rebonds) dans la soirée sans de Derrick White. Sam Hauser a frappé quatre fois de loin, et même Luke Kornet a amené son écot en l’absence d’Al Horford.