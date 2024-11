Le MVP de la nuit | Stephen Curry a mis Klay Thompson « de l’autre côté »

« Surréaliste. » Le mot est revenu dans la bouche de plusieurs protagonistes de cette rencontre ô combien symbolique et riche en émotions entre Warriors et Mavs. En amont du grand retour de Klay Thompson dans la Baie, les Warriors avaient passé en revue les duels à venir.

« C’était presque surréaliste de le dire : ‘Ok, Steph, tu as Klay.’ Il a souri dès qu’il a vu le duel, il a secoué la tête, du genre c’était bizarre. C’était une soirée étrange par rapport à ça », avoue Steve Kerr. Et dès la première possession de la rencontre, Stephen Curry s’est bien retrouvé à défendre sur son ancien coéquipier.

Le joueur des Mavs a provoqué la faute de son ancien compagnon de toujours, pour obtenir un passage sur la ligne des lancers-francs. Auquel le meneur des Warriors n’allait pas tarder à répondre avec un panier primé en sortie d’écran. Celui-ci se permettait alors de pointer ses doigts façon pistolets en direction de Klay Thompson, qui avait tenté de gêner son tir.

Cette première séquence allait lancer un duel à distance entre les deux hommes, véritable fil rouge de la soirée, deux compétiteurs ayant tout connu ensemble et faisant pour la première fois l’expérience d’être face à face. Mais la bienveillance notable entre eux a volé en éclat dans les derniers instants de la partie.

Quand Stephen Curry, voyant son équipe être menée de six points à trois minutes du terme, décidait de se transformer en torche humaine : un 10-0 à lui tout seul conclu par un tir primé spécial « Night, night » ! Il a fait vivre à son ancien coéquipier ce dont ce dernier avait l’habitude d’être témoin à ses côtés.

« C’est douloureux d’être de l’autre côté de l’une de ses éruptions (il secoue la tête). Le mec a pris feu sur la fin et a mis des tirs ridicules », qualifie Klay Thompson.

The only players in NBA history age 36 or older to have consecutive 35-point games:

Steph Curry

LeBron James

Michael Jordan pic.twitter.com/DtGUgAJ3KK

— StatMamba (@StatMamba) November 13, 2024