Dennis Schröder ne veut pas d’une reconstruction qui « cultive » la défaite

Dennis Schröder le sait mieux que personne : rien ne garantit qu’il restera toute la saison chez les Nets, puisqu’il sera en fin de contrat à l’été 2025 et que ses performances sont bonnes jusqu’à présent (19.5 points, 6.2 passes, 2.9 rebonds et 1.4 interception).

Pour autant, le meneur allemand ne cherchera pas à forcer son départ de Brooklyn et encore moins à aider son équipe à perdre, alors que l’on pouvait imaginer les hommes de Jordi Fernandez occuper les dernières places de la conférence Est avant le lancement de cet exercice.

« La reconstruction… J’ai vu une statistique disant que, sur les 15 dernières années, tous ceux qui ont tenté de reconstruire en voulant perdre n’en ont rien tiré derrière » déclare le joueur de 31 ans. « On peut reconstruire avec des jeunes, des joueurs de première, deuxième ou troisième année, mais nous voulons toujours gagner pendant ce processus et être une équipe de playoffs, si possible. »

Pour Dennis Schröder, il n’est donc pas question que les Nets perdent intentionnellement des matchs. Du moins, pas tant qu’il se trouvera dans cet effectif où il n’est autre que le joueur new-yorkais le plus expérimenté (onze saisons dans les jambes, plus celle en cours).

« Ça devrait l’objectif de tout le monde dans cette ligue et de tout le monde qui joue au basket : accéder aux playoffs » appuie le MVP de la Coupe du monde 2023. « Même si nous avons une jeune équipe, nous avons un bon mélange. Nos jeunes comprennent notre message quand ils entrent sur le terrain, ils font la même chose que ce que nous, les vétérans, nous faisons en début de match. […] Si nous continuons de la sorte, alors nous serons une grande équipe dès cette saison. »

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.5 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.5 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 * All Teams 80 31 43.5 37.5 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 2.0 0.8 1.9 0.2 14.0 2023-24 * TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2023-24 * BRK 29 32 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2024-25 BRK 10 35 48.6 46.3 87.5 0.2 2.7 2.9 6.6 2.8 1.5 2.6 0.0 20.1 Total 777 27 43.5 34.5 83.6 0.4 2.5 2.9 4.8 2.1 0.8 2.3 0.1 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.