Les Warriors pensent avoir trouvé leur cinq de départ

Stephen Curry, Draymond Green, Andrew Wiggins et Trayce Jackson-Davis sont les seuls Warriors à avoir commencé toutes les rencontres (quand ils étaient disponibles) depuis le début de saison. On peut donc dire que Steve Kerr a trouvé son quatuor.

Pour la dernière place de titulaire, en revanche, il a tâtonné avec Brandin Podziemski, Jonathan Kuminga ou encore Gary Payton II. Puis, à Oklahoma City, le coach a décidé de lancer DeAnthony Melton dans le cinq majeur.

« Je pense que ça nous permet d’avoir une formation complète », juge Steve Kerr, qui va reconduire ce cinq majeur face aux Mavericks. « Melton est bon des deux côtés du terrain : c’est un bon passeur, un excellent shooteur à 3-pts et un très bon défenseur sur l’homme. On avait parlé durant le training camp de le mettre dans le cinq de départ, et j’ai apprécié. Cela fait sens pour nous. »

DeAnthony Melton a gagné sa place parmi les titulaires

L’ancien arrière des Grizzlies et des Sixers a bien saisi cette opportunité en compilant 19 points, 10 rebonds, 3 interceptions et 2 passes. « On s’attendait à ça. C’est un excellent joueur. On a joué contre lui en playoffs avec Memphis et il fait des différences en attaque comme en défense », se souvient Stephen Curry en parlant de la série de 2022. « Il a été important en troisième quart-temps avec sa défense et ses tirs à 3-pts. »

Ce choix permet aussi aux Warriors d’avoir une grosse profondeur de banc puisque, parmi ses remplaçants, Steve Kerr peut s’appuyer sur Buddy Hield, Brandin Podziemski, Moses Moody, Kevon Looney ou encore Kyle Anderson, Gary Payton II et un Jonathan Kuminga qui a retrouvé du tranchant depuis qu’il n’est plus titulaire.

Le banc des Warriors a d’ailleurs inscrit 44 points dans la victoire face au Thunder. « Je veux que ce cinq majeur soit notre cinq à l’avenir », annonce Steve Kerr. « Kuminga a montré à quel point il est important en sortie de banc. Il semble très à l’aise dans ce rôle. On veut bien commencer les matches en défense et, avec Wiggins et Melton, on a deux gros défenseurs, pour aller avec Green et Jackson-Davis. »