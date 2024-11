Guerschon Yabusele s’affirme comme joker de luxe des Sixers

A part le départ cata’ des Sixers sur le plan comptable (2v-7d), tout roule pour Guerschon Yabusele qui s’est offert son nouveau record en carrière avec un match à 20 points et 8 rebonds, et surtout une deuxième victoire, dans la douleur, face à Charlotte après prolongation (107-105).

Match après match, le « Dancing Bear » démontre qu’il a bel et bien sa place en NBA et qu’il peut y jouer un rôle important.

« Ça ne fait seulement que neuf matchs, mais jusqu’à présent, je n’ai pas à me plaindre », a-t-il déclaré après la rencontre. « Pour l’instant, c’est incroyable. J’ai pu être sur le terrain, jouer, mettre des tirs, gagner quelques matchs. Je ressens ce truc, que je n’avais pas vraiment ressenti quand j’étais à Boston, où je suis en mesure de jouer, d’être compétitif, contre des grosses équipes, des adversaires difficiles, et c’est ce que je recherchais. Donc espérons que ça dure comme ça. Je vais toujours essayer de faire de mon mieux et tout donner ».

Titulaire après la pause

Cette nuit, il a également bénéficié de son plus gros temps de jeu (31 minutes), mais l’a surtout utilisé à bon escient, avec de l’intensité en défense et un apport offensif précieux avec et sans ballon.

De son côté, Nick Nurse a innové en lui faisant débuter la deuxième mi-temps alors que les Sixers sortaient d’une première mi-temps poussive. Guerschon Yabusele lui a alors rendu sa confiance en scorant 12 de ses 20 points dans le troisième quart-temps pour placer Philly à +10 à l’entrée du dernier acte.

« J’avais déjà pensé à bousculer un peu le cinq de départ pour le début de la deuxième mi-temps. Comme vous le savez, on a eu pas mal de début de troisièmes quart-temps un peu lents, donc j’ai voulu le changer un peu et ça collait plutôt bien ce soir », a expliqué Nick Nurse. « Les Hornets jouent vraiment ‘small ball’, et Taj Gibson au poste 5 est un bon matchup pour « Yabu » (…). Mais essentiellement, je voulais changer notre niveau d’énergie, de rythme, pour qu’on puisse jouer un peu mieux ».

Une belle entente avec Paul George

Avec un Jared McCain intenable, Guerschon Yabusele est monté en puissance jusqu’à la fin, même s’il a raté deux lancers qui auraient pu coûter cher en toute fin de prolongation. Ses bonnes combinaisons avec Paul George ont également été l’une des satisfactions de cette soirée « tout bénef » pour le Français.

« J’étais encore dans le vestiaire, il devait rester une minute avant la reprise, et le coach m’a dit que j’allais débuter. Donc j’ai couru pour essayer d’aller mettre quelques tirs et me préparer. Après ça, j’ai me suis mis en mode focus et j’ai essayé d’aider les gars, sans faire trop de bêtises, bien lire les défenses, ce qu’ils vont faire en attaque », a-t-il confié, avant d’évoquer son entente avec PG. « J’adore, vraiment. C’est vraiment quelqu’un avec un QI basket élevé. Sur le terrain, il facilite la vie de tout le monde. Il sait trouver les bonnes passes, pousser le tempo, et nous donner du rythme et de la confiance. C’est vraiment super de jouer avec lui ».

Prochain test mardi soir face aux Knicks pour le grand retour de Joel Embiid.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 9 21 53.1 43.2 64.3 1.6 2.9 4.4 1.8 3.2 0.9 1.3 0.4 10.3 Total 83 8 47.0 36.3 67.2 0.7 1.1 1.7 0.6 1.0 0.2 0.5 0.2 3.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.