Chet Holmgren s’est enfin mesuré à Steven Adams

On ne peut pas parler de passation de pouvoir, mais vendredi soir, Steven Adams était de retour à OKC pour y défier Chet Holmgren, son successeur dans la peinture du Thunder. C’était la première fois que le jeune pivot d’OKC défiait son illustre prédécesseur, et à l’écouter, il s’attendait à un défi beaucoup plus physique et musclé.

« Evidemment, il est vraiment costaud, mais c’était différent de ce à quoi je m’attendais » avoue-t-il. « Il ne cherche pas le conflit. Il se déplace plutôt tout doucement. On ne peut rien faire, et c’est vraiment un autre type de puissance et il a aussi quelques petits trucs ».

Avec 5 points et 2 rebonds en 16 minutes, Adams n’a pas pesé sur la rencontre, et il a été en difficulté lorsque son jeune adversaire était au large, capable de sanctionner de loin, ou de partir au cercle sur un dribble croisé. Mais pour Adams, le plus important, c’était de retrouver ses anciens fans.

« Les gens d’ici sont très résilients , très loyaux et travailleurs », apprécie le pivot des Rockets. « Il y a beaucoup d’histoire ici à Oklahoma. Ce que le Thunder a fait pour capturer l’essence de la ville, c’est la raison pour laquelle je reçois un si bel accueil, une si grande loyauté de la part des fans. A chaque fois que vous jouez pour eux, cela dépasse évidemment votre cas personnel. Ils vous adoptent. Ils m’ont élevé. Je suis arrivé à 18 ou 19 ans. La façon avec laquelle ils m’ont accueilli y est sans doute pour beaucoup. J’ai fait de mon mieux pour la ville. Ils m’ont témoigné de l’amour en retour ».