Kenny Atkinson : « 10-0, c’est un peu un chiffre magique »

Les Cavaliers n’ont pas fait les choses à moitié. Pour leur dixième victoire en dix matches, ils ont écrabouillé les Warriors, en ayant jusqu’à 41 points d’avance ! Pour Kenny Atkinson, outre cet énorme succès, c’est forcément une soirée de rêve.

« 10-0, c’est quelque chose. C’est un peu un chiffre magique », livre le coach de Cleveland. « J’étais inquiet car les Warriors sont des champions. On était prêt, on avait faim et ça m’a surpris. 10-0, ça veut vraiment dire quelque chose pour notre équipe. »

Pour la NBA aussi car un départ en trombe comme celui-ci, ce n’est pas si fréquent. Depuis 25 ans, seules trois équipes ont commencé avec un bilan parfait après 10 rencontres : les Sixers en 2000/01, puis les Mavericks en 2002/03 et enfin les Warriors en 2015/16.

« Kenny Atkinson est un des meilleurs coaches de la ligue »

Et les parallèles avec ces derniers existent : Kenny Atkinson est un ancien assistant de Steve Kerr et les Cavaliers pratiquent un basket offensif séduisant et efficace. Ils affichent la meilleure attaque de la ligue (124.5 points de moyenne) et la meilleure efficacité, comme Stephen Curry et sa bande il y a presque dix ans.

« C’était un très bon poste à prendre, comme dans mon cas il y a dix ans. C’est le poste parfait pour lui », souligne le coach des Warriors sur son homologue. « La continuité était déjà là, ils étaient déjà bons la saison passée, mais Kenny Atkinson a apporté sa touche. C’est évident que c’était le bon choix. »

L’entraîneur a le même groupe entre les mains que JB Bickerstaff la saison passée. Pourtant, ces Cavaliers sont transformés. « On joue vite et de la bonne manière. Tout le monde met des shoots et s’amuse », se réjouit Ty Jerome.

Les Cavaliers vivent donc dans les nuages depuis presque trois semaines, tout en sachant que la saison régulière est encore très longue. « C’est ça le truc : on a encore du chemin à faire, des choses à corriger. On sait qu’on peut faire mieux et on va continuer de travailler jusqu’à y arriver », conclut Jarrett Allen, qui termine en disant que « Kenny Atkinson est un des meilleurs coaches de la ligue. Et il le montre ».