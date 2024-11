Le Jazz a enfin ouvert son compteur de victoires

Il ne restait plus qu’une équipe sans victoire depuis le début de saison. C’était le Jazz. C’est désormais terminé après le déplacement à Chicago, Utah s’étant imposé en ayant notamment profité de l’absence de Zach LaVine. « Il était temps ! », se réjouit Keyonte George, excellent dans cette rencontre avec 33 points.

Si ce n’est le premier match contre les Grizzlies, les joueurs d’Utah avaient eu très peu d’opportunités de l’emporter : ils avaient perdu leurs six matches de presque 19 points de moyenne… « On commençait à s’emballer et à se demander quand on allait réussir à gagner », explique John Collins, 28 points dans cette partie.

Pour Will Hardy, ce succès est une réaction d’orgueil. « On est à 0-6, tout le monde est énervé et les gars se battent. Un moment, on en a simplement assez et je pense que les gars en avaient marre », souligne le coach.

Une victoire sous forme de soulagement

Keyonte George confirme cette lassitude face aux défaites, quand Collin Sexton indique que lui et ses coéquipiers n’ont sans doute pas toujours fait les efforts nécessaires en ce début de saison.

« On doit avoir de la fierté. C’est ce qui est arrivé dans cette rencontre. Collectivement, du staff aux joueurs, on en avait marre. On voulait montrer qu’on pouvait évoluer à haut niveau et jouer ensemble, correctement », explique Keyonte George. « On est censé se sentir comme ça après un match, c’est-à-dire fatigué », estime l’ancien des Cavaliers. « Voilà à quel point c’est difficile de gagner un match en NBA. »

Le coach du Jazz fut satisfait de la circulation de balle de ses troupes – 35 passes décisives – alors que dribbler de manière insistante fut « un des plus gros problèmes des six premiers matches », regrettait-il.

« Je suis heureux pour les joueurs. Ils ont été combattifs, sont restés soudés. Personne ne s’est plaint. Commencer la saison avec un 0-6, ce n’est pas facile. Je suis fier d’eux. Cette victoire est une belle image de l’esprit que l’on veut avoir », poursuit d’ailleurs Will Hardy. « C’est un soulagement d’avoir une victoire, ça permet de mettre un terme à cette mauvaise passe. Maintenant, il faut penser au prochain match. »