Les Bulls ne veulent pas seulement croire leurs statistiques défensives

Les statistiques sont censées représenter les vérités sur le parquet. Mais parfois, les chiffres et les performances ne sont pas nécessairement alignés. C’est ce que ressentent les Bulls actuellement, car depuis le début de saison, ils affichent la 9e efficacité défensive (points encaissés sur 100 possessions) de la ligue, avec 110.4.

« La moitié de l’efficacité défensive concerne les shoots de l’équipe adverse. On essaie de regarder où elles prennent les tirs et si on l’accepte ou pas », explique Billy Donovan. « C’est encore tôt mais les gars travaillent bien. […] Notre défense semble en avance sur notre attaque en ce début de saison. »

L’alchimie offensive est encore à construire à Chicago, mais aussi en défense puisque, quand Billy Donovan fait des séances vidéo, il voit bien les erreurs.

« On a eu du mal à défendre sur les dribbles des Nets », précise l’entraîneur, après que son équipe a encaissé 120 points (dont 66 dans la raquette) dans la défaite à Brooklyn. « On doit faire mieux, on doit aider les gars, que ce soit avec nos systèmes défensives ou avec notre fierté. »

« Notre défense est plutôt solide mais il y a trop de moments où on a des absences »

« Trouver une identité défensive, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Cela va prendre du temps », annonce Josh Giddey. « Les statistiques sont ce qu’elles sont. Les adversaires peuvent manquer des tirs et notre défense devient bonne, ou alors ils mettent dedans et notre efficacité ne sera pas très bonne. Notre défense est plutôt solide mais il y a trop de moments où on a des absences, où on permet à nos adversaires de prendre confiance. »

La marge de progression est encore importante à Chicago mais il y a déjà une base sur laquelle construire. Ayo Dosunmu reprend d’ailleurs à son compte le mot de « fierté » utilisé par son coach.

« Il faut en avoir un certain niveau. Il faut être fier de défendre », estime le joueur. « On ne veut pas être considéré comme une équipe qui joue vite en attaque et prend 125 points en défense. Donc on doit avoir de la fierté […] Et il faut que ce soit tous les soirs. On peut le faire. On a montré qu’on pouvait être une excellente défense, maintenant, il s’agit d’être constant. La défense, c’est un choix. Tout le monde est capable de défendre. Il s’agit de savoir comment on veut être considéré. »