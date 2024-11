Draymond Green s’agace des réactions quand Stephen Curry se blesse

La terre a tremblé dans la Baie d’Oakland la semaine dernière lorsque Stephen Curry s’est tordu deux fois la cheville dans le même match face aux Clippers. Le meneur des Warriors a finalement évité le pire, s’en sortant avec une entorse du tendon péronier.

Depuis trois matchs, on le voit donc participer au spectacle depuis le banc avec le sourire, puisque Golden State a remporté ses trois derniers matchs durant son absence.

Pour ce qui est de son retour, le meneur a participé à certaines sessions d’entraînement vendredi, restant de côté pour les mises en place à 5-contre-5. Dimanche, sa cheville a été réexaminée et Stephen Curry a été autorisé à participer à l’entraînement à la veille du match sur le parquet des Wizards.

Le statut du joueur a par ailleurs été revu comme « questionable » pour ce soir, signe que son retour au jeu est imminent. Pour autant, Steve Kerr s’est gardé de confirmer sa présence pour le match face à Washington.

« Il a l’air en forme, mais tout dépendra de comment sa cheville répond demain après l’entraînement. Donc on verra », a ainsi déclaré l’entraîneur.

Des Warriors mieux armés sans son leader

Le coach des Warriors est peut-être un peu moins préoccupé que par le passé par l’absence de son leader. Pour lui, l’effectif version 2024/25 est bien mieux taillé pour compenser, et ça s’est vu sur le parquet depuis une semaine. Avec trois succès en trois matchs, Golden State a déjà fait aussi bien que l’an dernier sans Stephen Curry (3v-5d).

Pour sa part, Kevon Looney a reconnu que les Warriors y auraient sans doute laissé des plumes sur les trois derniers matchs par le passé. Quant à Draymond Green, il s’est en revanche agacé de voir le même cinéma se répéter à chaque fois que Stephen Curry se fait mal.

Même si tout le monde aimerait voir le meilleur shooteur de l’histoire en bonne santé et à 100%, il faut aussi faire confiance aux autres forces en présence pour ne pas retomber dans une spirale négative qui a pu faire mal à l’équipe ces dernières années. Une façon de motiver le reste des troupes… avec le tact qu’on lui connaît.

« Pour être honnête, on est tous fatigués d’entendre ces bêtises », a-t-il lancé après la victoire sur Houston. « Steph reste Steph, et on le sait tous. Mais pour je ne sais quelle raison, quand Stephen est blessé, tout le monde fait comme si on ne savait pas jouer. On est tous fatigués par ça. Et ça a ajouté de la motivation pour remporter ces trois derniers matchs. Si vous pensez que ça n’a pas été mentionné, vous perdez la tête. On est tous des joueurs NBA, on a des All-Stars, des premiers tours de Draft, et pour je ne sais quelle raison, quand Stephen est sur la touche, tout le monde se dit que le monde entier s’écroule ».

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GOS 3 26 41.5 40.7 100.0 0.0 5.3 5.3 6.7 1.3 2.0 3.7 0.3 18.3 Total 959 34 47.3 42.5 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.2 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.