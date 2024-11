DJ Augustin officialise sa retraite

C’est dans une publication sur Instagram que DJ Augustin a annoncé la nouvelle, qui n’a rien de très surprenant. À quelques jours de son 37e anniversaire, le voilà qui raccroche officiellement ses sneakers après avoir disputé 14 saisons en NBA (pour 9.5 points et 3.9 passes de moyenne en près de 1 000 matchs).

Passé par onze franchises, notamment les Bobcats et le Magic, le meneur a connu une carrière plus qu’honnête dans la ligue, y amassant en plus quasiment 65 millions de dollars.

Sorti de l’université de Texas, où il a côtoyé un certain Kevin Durant (avant d’ailleurs de le retrouver au Thunder), il avait été drafté en 9e position en 2008 puis il avait été élu dans le deuxième meilleur cinq rookie en 2009.

Une doublure appréciée

Réputé principalement pour ses qualité de shooteur et d’organisateur, DJ Augustin aura tourné à près de 14 points, 6 passes et 3 rebonds de moyenne au plus fort de sa carrière, quand il était titulaire aux côtés de Gerald Wallace, Stephen Jackson et Boris Diaw au sein d’une équipe de Charlotte qui plongera l’année suivante.

Devenu un remplaçant fiable par la suite au poste 1, c’est finalement chez les Lakers qu’il achèvera son parcours en NBA, trop rarement agrémenté de campagnes de playoffs.

D.J. Augustin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 CHA 72 27 43.0 43.9 89.3 0.2 1.6 1.9 3.5 1.9 0.6 1.7 0.0 11.8 2009-10 CHA 80 18 38.6 39.3 77.9 0.1 1.1 1.2 2.4 1.6 0.6 0.9 0.1 6.4 2010-11 CHA 82 34 41.6 33.3 90.6 0.5 2.3 2.7 6.1 1.9 0.7 1.9 0.0 14.4 2011-12 CHA 48 29 37.6 34.1 87.5 0.5 1.8 2.3 6.4 1.4 0.8 2.3 0.0 11.1 2012-13 IND 76 16 35.0 35.3 83.8 0.3 0.9 1.2 2.2 0.8 0.5 0.9 0.0 4.7 2013-14 * All Teams 71 27 41.5 40.1 88.5 0.2 1.6 1.8 4.4 2.1 0.8 1.8 0.0 13.1 2013-14 * CHI 61 30 41.9 41.1 88.2 0.3 1.8 2.1 5.0 2.3 0.9 1.9 0.1 14.9 2013-14 * TOR 10 8 29.2 9.1 100.0 0.0 0.4 0.4 1.0 0.7 0.1 0.9 0.0 2.1 2014-15 * All Teams 82 24 39.9 33.7 86.8 0.2 1.7 2.0 4.3 1.1 0.6 1.8 0.0 9.5 2014-15 * DET 54 24 41.0 32.7 87.0 0.2 1.6 1.9 4.9 1.1 0.6 2.0 0.0 10.6 2014-15 * OKC 28 24 37.1 35.4 86.1 0.3 1.9 2.2 3.1 1.1 0.6 1.3 0.0 7.3 2015-16 * All Teams 62 19 42.3 40.5 80.5 0.1 1.4 1.5 3.2 1.4 0.6 1.4 0.1 7.5 2015-16 * OKC 34 15 38.0 39.3 76.5 0.2 1.1 1.3 1.9 1.2 0.4 0.9 0.1 4.2 2015-16 * DEN 28 24 44.5 41.1 81.9 0.1 1.8 1.9 4.7 1.6 0.9 1.9 0.1 11.6 2016-17 ORL 78 20 37.7 34.7 81.4 0.2 1.3 1.5 2.7 1.3 0.4 1.2 0.0 7.9 2017-18 ORL 75 24 45.2 41.9 86.8 0.4 1.7 2.1 3.8 1.3 0.7 1.6 0.0 10.2 2018-19 ORL 81 28 47.0 42.1 86.6 0.5 2.0 2.5 5.3 1.4 0.6 1.6 0.1 11.7 2019-20 ORL 57 25 39.9 34.8 89.0 0.4 1.8 2.1 4.6 1.3 0.6 1.5 0.0 10.5 2020-21 * All Teams 57 20 39.4 38.2 90.4 0.4 1.3 1.7 3.3 1.0 0.5 1.1 0.0 7.7 2020-21 * MIL 37 19 37.0 38.0 90.0 0.3 1.1 1.4 3.0 0.9 0.5 0.9 0.0 6.1 2020-21 * HOU 20 21 42.4 38.6 90.7 0.5 1.8 2.2 3.9 1.2 0.4 1.6 0.0 10.6 2021-22 * All Teams 55 16 42.3 41.5 88.4 0.2 1.0 1.2 2.0 0.7 0.3 1.0 0.0 5.4 2021-22 * HOU 34 15 40.4 40.6 86.8 0.2 1.0 1.2 2.2 0.5 0.3 1.3 0.0 5.4 2021-22 * LAL 21 18 45.3 42.6 100.0 0.2 1.1 1.3 1.6 1.1 0.3 0.5 0.1 5.3 Total 976 23 41.2 38.1 86.7 0.3 1.6 1.9 3.9 1.4 0.6 1.5 0.0 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.