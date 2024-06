Boris Diaw s’offre un nouveau défi : jouer la Coupe des Landes !

Retraité des parquets depuis 2018, et aujourd’hui GM de l’Equipe de France, Boris Diaw a décidé de reprendre sa carrière de joueur ! A 41 ans, l’ancien champion NBA s’est fixé un objectif : participer à la fameuse Coupe des Landes, dont les finales se disputent chaque année devant plus de 3 000 personnes dans les arènes de Gamarde. C’est une véritable institution et on parle même de « Coupe du monde des Landes » !

« La « Coupe du monde des Landes » a toujours représenté quelque chose pour moi. J’ai eu l’occasion d’assister aux finales plusieurs fois dans les arènes de Pomarez » se justifie Diaw dans les colonnes de Sud-Ouest. « J’ai toujours convoité ce titre, même si j’ai eu la chance d’en avoir d’autres dans ma carrière. C’est le Graal pour un Landais, et à la base, je suis quand même Landais ! »

Revenu dans les Landes, où il a grandi, Diaw a donc pris une licence à Biscarosse, en Départementale 3, imité par une dizaine de potes dont Simon Darnauzan. Le règlement stipule qu’il faut aussi jouer en championnat pour être éligible à la Coupe, et en fonction ses disponibilités, Diaw prêtera main forte pendant la saison. « C’était maintenant ou jamais, on commençait tous à avoir les genoux ou le dos qui sifflaient ! » lance-t-il.