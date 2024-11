Le réveil mexicain de Bam Adebayo

Même à plus de 2 000 kilomètres de son antre habituelle, Bam Adebayo a eu l’impression d’être chez lui. « Je n’ai pas l’impression qu’on soit l’équipe en déplacement », lâchait le pivot du Heat en amont de la rencontre face aux Wizards qui se disputait à Mexico.

Médaillé d’or olympique cet été avec Team USA, il avait un bon élément de comparaison en tête. « (Aux JO), on jouait contre la France à Paris. On savait que nous n’étions pas l’équipe à domicile. J’ai l’impression que tout le monde ici apprécie le Heat. On a beaucoup d’énergie et de fans », décrivait-il, comparant l’environnement local à celui de Miami.

Il faut croire que cette énergie a déteint positivement sur lui. À la peine en attaque jusqu’ici, avec seulement 11 points de moyenne (40% aux tirs), avec 7 rebonds, en quatre sorties, le triple All-Star s’est sérieusement réveillé cette nuit.

Le Heat voulait le servir davantage

Sans doute était-il motivé par son duel face au rookie d’en face, le 2e choix de la dernière Draft, Alex Sarr. Si celui-ci l’a fait travailler en défense avec son jeu en transition, Bam Adebayo a su user de ses épaules à l’intérieur et de sa technique à mi-distance pour faire beaucoup de mal au Français.

« Mes coéquipiers m’ont mis sur les rails dès le début, et cela a fait boule de neige », lâche-t-il après la rencontre. C’était précisément l’intention du Heat. Plus tôt dans la semaine, Erik Spoelstra reconnaissait que les Floridiens devaient « aussi donner la balle à Bam. C’est ma responsabilité. Je dois trouver un moyen.

Pour le coach, il ne s’agissait pas de tout chambouler en attaque, mais simplement de prendre en compte une réalité oubliée l’an dernier : les cadres du Heat sont tous en bonne santé. Les responsabilités de chacun sont donc redistribuées.

« On a le plus d’armes possibles et on marque 107 points (ndlr : face aux Knicks). Ce n’est pas ce que nous visons en ce moment. Tout le monde doit se sentir agressif. Ils doivent se sentir eux-mêmes et nous y parviendrons. C’est à moi de faire en sorte que Bam se sente plus à l’aise dans ses positions », insistait le coach.

Enfin de la réussite à 3-points

Joueur le plus gourmand de l’équipe, Tyler Herro, dont le retour à la compétition participe à réduire le nombre de tickets shoots de l’intérieur, était du même avis : « Il s’agit de trouver des moyens de lui donner le ballon dans les zones qui peuvent permettre à notre attaque de continuer à progresser. C’est clairement l’un de nos meilleurs joueurs, on doit le servir. »

Ce qui a été le cas cette nuit, puisque le pivot a pu utiliser son tir favori en cœur de raquette à 3-4 mètres. Bam Adebayo s’est bien mis en rythme qu’il a été capable de convertir ses premiers tirs à 3-points, après huit manqués de suite pour démarrer la saison.

« On sait tous qu’il faut que Bam prenne plus de tirs et qu’il trouve son rythme. C’est quelque chose dont on doit parler, et en commençant par moi, on doit faire un meilleur travail à ce sujet. Mais parfois, sur le terrain, des gars essaient de se connecter avec d’autres, et parfois le meilleur tir n’est pas pour Bam. Mais je dois l’exiger et m’assurer qu’il le ressente à partir de maintenant », affichait Terry Rozier.

Consigne bien appliquée cette nuit avec les 32 points (12/24 aux tirs, dont 3/5 de loin), 14 rebonds et 2 passes de leur intérieur.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 5 31 43.5 23.1 70.4 2.8 5.8 8.6 2.8 1.8 1.2 0.8 1.0 15.2 Total 494 30 54.6 22.2 75.4 2.2 6.5 8.7 3.5 2.5 1.0 2.1 0.9 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.