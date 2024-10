Tyler Herro s’installe dans le cinq majeur du Heat

Critiqué par Pat Riley pour sa fragilité physique à l’issue de la saison dernière, Tyler Herro avait aussi été visé par Udonis Haslem. Interrogé sur l’émission « NBA Today » en mai dernier, l’ancien intérieur et gardien du temple du Heat n’avait pas hésité à dire que l’arrière serait plus utile et fort s’il commençait sur le banc.

« Il est génial quand il est sixième homme. Il a gagné ce trophée de sixième de l’homme de l’année et, dans la NBA actuelle, on peut être dans ce rôle et gagner de l’argent, être All-Star. Son meilleur rôle pour lui et pour le Heat, c’est probablement de sortir du banc », avait lancé le triple champion NBA, répétant ensuite son avis en septembre.

Forcément, pour Tyler Herro, les commentaires de son ancien coéquipier ont touché une corde sensible. Les deux hommes ont donc évoqué cette question en privé.

« On en a parlé. C’était une conversation amicale. Je lui ai transmis mes inquiétudes sur ces propos. Il m’a expliqué pourquoi il avait dit ça », raconte le joueur du Heat. « Au fond, ce n’est que du basket et notre relation va au-delà du basket. S’il pense que je dois être titulaire, c’est cool. S’il pense que je dois sortir du banc, c’est son avis. Chacun a le sien. Ce n’est vraiment pas important. »

« Je sortirais du banc si nécessaire, mais je suis un titulaire »

Certes, mais il est bien content d’avoir gardé sa place dans le cinq majeur cette saison. « Oui, on peut le dire. J’espérais être titulaire. Ce n’est plus un débat, c’est simplement une petite musique qui tourne autour de moi. Je suis un titulaire en NBA. Je sortirais du banc si nécessaire, mais je suis un titulaire », assure-t-il.

S’il est assez maladroit encore (42% de réussite au shoot, 33% à 3-pts), Tyler Herro reste le deuxième meilleur marqueur (18.3 points) de l’équipe floridienne actuellement, un point de moyenne derrière Terry Rozier.

« Il y a du potentiel et ce sera encore mieux d’ici quelques semaines et mois », juge Erik Spoelstra sur cette paire Herro – Rozier. « Ils sont déjà l’aise l’un avec l’autre et sont dynamiques, avec leurs qualités et leur shoot extérieur. On a besoin qu’ils soient tranchants. »

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 34 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 MIA 3 32 42.2 33.3 90.0 0.3 4.3 4.7 4.7 1.3 0.7 2.0 0.3 18.3 Total 287 32 44.0 38.4 87.3 0.4 4.5 4.9 3.7 1.4 0.7 2.2 0.2 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.