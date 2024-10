Très « attendu » en la matière, Jimmy Butler n’a pas fait de folie capillaire cette année pour le « media day ». La surprise dans ce registre est plutôt venue de son coéquipier, Tyler Herro. Au-delà du crâne rasé, on remarque d’emblée que l’arrière du Heat a pris de l’épaisseur au niveau des bras.

« Il a clairement l’air différent », qualifie Erik Spoelstra. Une impression visuelle confirmée par le joueur qui dit avoir pris plus de 5 kilos cet été, assurant n’avoir jamais été aussi costaud en carrière avec ses 91 kilos actuels.

Cette dimension physique est centrale pour lui qui, régulièrement sujet aux pépins de santé, n’a jamais été au-delà de 67 matchs disputés au cours d’une saison régulière. Au point que Pat Riley s’est permis, à l’issue du dernier exercice, de le trouver « un peu fragile » sur ce plan-là.

Le message semble avoir été entendu. « Tyler a fait tout ce que je lui ai demandé pendant l’intersaison », rapporte son coach, évoquant notamment son travail physique à la salle de musculation et l’importance de disposer d’une « force fonctionnelle ».

« Le fait de pouvoir rester en bonne santé m’aidera à être plus endurant, à avoir un cadre un peu plus large tout au long d’une saison de 82 matches. Ensuite, il s’agit de prendre soin de mon corps en termes de récupération et d’être vraiment professionnel », se fixe Tyler Herro, limité à 42 rencontres l’an dernier, son plus petit total en carrière.

Pourra-t-il garder ce poids ?

Ce dernier, à l’instar de ce que Pat Riley avait déjà dit à son sujet, est conscient que son physique actuel est susceptible d’évoluer une fois la cadence infernale de la saison reprise. « J’ai pris du poids par le passé et je l’ai perdu durant la saison. Avec le calendrier, c’est plus dur pour moi de garder ce régime estival », admet l’arrière qui va donc surveiller la balance dans les semaines à venir.

À voir si cette dimension rentrera en compte pour son statut au Heat : titulaire à plein temps comme depuis deux saisons ou 6e homme comme à ses débuts ?

« On va laisser le meilleur coach de la ligue et l’un des meilleurs GM et président de tous les temps (Riley) décider si je suis titulaire ou si je sors du banc. Je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour gagner un titre », rétorque le shooteur qui, plus « mature », ne veut cette année pas se fixer l’objectif de tourner « à 25 points de moyenne » ou viser le All-Star Game.

Face aux Celtics en playoffs l’an passé, alors que Jimmy Butler et Terry Rozier étaient sur la touche, il avait eu du mal à assumer le rôle de première option offensive (17 points à 38.5% aux tirs). Son coach estime qu’il a beaucoup appris de cette série, de l’importance de répondre présent des deux côtés du terrain et d’être « capable de le faire pendant 38 minutes dans un contexte de playoffs ». Il faut être costaud pour le faire.

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.7 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 34 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 Total 284 32 44.0 38.5 87.2 0.4 4.5 4.9 3.7 1.4 0.7 2.2 0.2 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.