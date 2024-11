De plus en plus à l’aise, Alex Sarr comprend et s’adapte

Terry Rozier venait de manquer son « floater », offrant un rebond facile à Alex Sarr. Celui-ci, voyant une situation de transition intéressante, est parti en dribble sans montrer d’hésitation. Malgré le retour de Bam Adebayo pour le contester, le Français est parvenu à finir au cercle. Un « coast-to-coast » pour bien lancer la soirée qui s’annonçait.

Sur le parquet de Mexico face au Heat, le deuxième choix de la dernière Draft a signé le meilleur match de sa jeune carrière et réaffirmé le potentiel décelé chez lui par les Wizards. Alors qu’il prenait plus de la moitié de ses tirs derrière la ligne à 3-points jusqu’ici, avec peu de réussite (seulement 5/21 soit 24%), le natif de Bordeaux a davantage joué près du cercle cette nuit.

Une autre finition au-dessus de Bam Adebayo, une remontée de balle comparable à la première action de son match… À la clé 17 points, son record, et, pour la première fois de la saison, plus de 50% de réussite aux tirs : 7/11, dont 1/4 de loin. Avec ça, 6 rebonds et 3 passes décisives. Et même s’il a beaucoup souffert en défense face au même Adebayo (32 points), il a également eu un impact avec ses 4 contres.

Au moins deux contres à chaque match

Quelques jours plus tôt, il disait vouloir s’inspirer de la philosophie défensive des Cavs qui placent Evan Mobley et Jarrett Allen au cœur de leur raquette. En réponse, Brian Keefe avait décidé d’aligner le Français avec son remplaçant, Jonas Valanciunas.

Alex Sarr s’était permis de bloquer avec la manière une attaque du cercle d’Evan Mobley. Le genre de geste qui lui avait valu les félicitations de son homologue des Cavs, voyant chez lui un « bon jeune joueur » au fort potentiel. Sa production défensive jusqu’ici le démontre, au point de s’offrir déjà un record de franchise en matière de contres.

Quant à son jeu d’attaque, les progrès sont en cours. « Je crois que je suis de plus en plus à l’aise au fur et à mesure que les matches avancent, que je comprends où je peux attaquer, comment je peux avoir un impact et transformer mon jeu », lâche-t-il après son match face au Heat.

En parlant de son jeu de transition, qui l’a amené à mettre sur orbite son compatriote Bilal Coulibaly, à la fin d’une rencontre déjà jouée, il ajoute : « C’est quelque chose que je dois continuer à exploser, parce que ça les intérieurs d’en face en difficulté. »

Capable de shooter

L’intérieur semble avoir le feu vert pour le faire, de même lorsqu’il s’agit d’envoyer à l’extérieur. « On lui dit que s’il est ouvert, il doit shooter. J’aime ce qu’il fait. J’aime bien ce qu’il fait, ses lectures », notait récemment Brian Keefe, quand Jordan Poole rappelait que son coéquipier était « tout à fait capable de shooter ».

Avant ce match référence, Alex Sarr expliquait ne pas pouvoir s’arrêter à un échantillon de quelques matchs de maladresse et se disait confiant dans son tir longue distance. Aussi, l’enchaînement des matchs a déjà un impact chez lui. « (Je réalise) à quel point il est important de prendre soin de son corps, chaque moment compte d’un match à l’autre, ils sont très rapprochés », notait-il.

Après la réception des Warriors lundi, ses Wizards démarrent le premier « road trip » de leur saison (Grizzlies, Magic, Rockets, Spurs et Hawks), où il va croiser du beau monde dans la raquette, dont Victor Wembanyama.

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 5 25 37.5 24.0 87.5 1.6 4.6 6.2 1.6 2.6 0.6 0.6 2.8 9.8 Total 5 25 37.5 24.0 87.5 1.6 4.6 6.2 1.6 2.6 0.6 0.6 2.8 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.