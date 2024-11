La NBA enquête sur une altercation entre Joel Embiid et un journaliste

Joel Embiid est à cran, et il ne supporte pas qu’on puisse remettre en cause son professionnalisme et son implication. La preuve avec cet accrochage qui a eu lieu après la rencontre face aux Grizzlies.

Dans les vestiaires, Joel Embiid a pris à partie Marcus Hayes, un journaliste du Philadelphia Inquirer, auteur d’un billet d’humeur où il mettait en doute la volonté du pivot des Sixers de se maintenir en forme. Dernièrement, ce journaliste proposait que les Sixers remboursent les spectateurs à chaque match raté par Joel Embiid…

Mais la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est lorsqu’il a évoqué le fils d’Embiid, et son petit frère décédé. « La prochaine fois que vous parlerez de mon frère mort et de mon fils, vous verrez ce que je vais vous faire et… je devrais en assumer les conséquences », lui a lancé Joel Embiid avant de le bousculer.

La NBA et les Sixers ouvrent une enquête

Selon ESPN, l’échange s’est poursuivi avec un Joel Embiid toujours aussi remonté, et il a fallu l’intervention de la personne chargée des relations presse puis d’un membre de la sécurité pour calmer tout le monde.

Alors que les Sixers demandaient aux journalistes présents de ne pas évoquer l’incident, Joel Embiid lançait : « Ils peuvent faire ce qu’il veulent, je n’en ai rien à foutre ! »

Dans un communiqué, les Sixers ont annoncé qu’ils prenaient l’incident très au sérieux, et qu’ils étaient déjà en contact avec la NBA. « Nous avons été informés d’un incident survenu dans le vestiaire des Sixers ce soir et nous avons débuté une enquête », a déclaré un porte-parole de la NBA dans un communiqué.