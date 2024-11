Rayan Rupert enchaîne avec deux records personnels

Décisif face aux Clippers, Rayan Rupert s’installe peu à peu dans la rotation de Chauncey Billups, et cette nuit, le Français a particulièrement brillé avec 14 points à 4 sur 7 à 3-points (deux records en carrière) face au Thunder d’Ousmane Dieng. Ce ne sont pas 14 points inscrits dans le « garbage time » puisque le jeune arrière-ailier de Portland a surtout brillé dans le 2e quart-temps pour permettre à sa formation de recoller au score, et même d’égaliser au moment de rejoindre les vestiaires.

De quoi satisfaire son coach, qui apprécie ses qualités de joker et sa capacité à marquer des points sur des courtes séquences. « Je trouve que notre banc a fait du bon travail, et Rup’s continue de jouer de mieux en mieux, et les remplaçants nous ont donné de bonnes minutes » a apprécié Billups. « Ce moment où l’on est revenu dans le match était plutôt sympa. On avait décidé de jouer « small ball », et il y avait longtemps qu’on n’avait pas pu le faire. »

Dans les faits, les Blazers étaient menés de 15 points à huit minutes de la mi-temps, et Rupert, avec un 3 sur 4 à 3-points, va épauler Deandre Ayton et Deni Avdija pour permettre aux Blazers de finir le quart-temps sur un 33-18 avec 63% aux tirs, dont un beau 7 sur 11 à 3-points. Mais OKC va vite se reprendre, et la seconde mi-temps sera à sens unique.

Rayan Rupert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 39 16 33.5 35.9 76.0 0.6 1.7 2.4 1.6 1.4 0.3 0.8 0.1 4.0 2024-25 POR 5 12 63.2 55.6 66.7 0.6 1.2 1.8 0.4 1.2 1.0 0.4 0.2 6.2 Total 44 16 36.7 37.9 75.0 0.6 1.7 2.3 1.5 1.4 0.4 0.8 0.1 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.