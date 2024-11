Stephen Curry sur le retour

On savait que la blessure à la cheville gauche de Stephen Curry n’était pas forcément grave, s’agissant d’une entorse du tendon péronier, mais les Warriors ont tout de même tenu à se montrer prudents avec lui.

Néanmoins, le retour du double MVP semble imminent, puisqu’il a participé à une partie de la session d’entraînement de vendredi.

« Il n’a rien fait en public, mais il a fait beaucoup de foncier et de course, donc il me paraît en forme » a révélé Steve Kerr, son entraîneur, qui présente depuis un bilan de 2-0 sans son meneur star.

S’il ne disputera pas la rencontre de ce samedi à Houston, on peut penser que Stephen Curry rejouera la semaine prochaine. Pourquoi pas dès lundi, à l’occasion du déplacement de Golden State à Washington ? Il sera en tout cas réexaminé ce dimanche, sept jours après s’être blessé.

De’Anthony Melton reste à l’infirmerie

Steve Kerr en a également profité pour donner des nouvelles de De’Anthony Melton, lui aussi absent depuis dimanche dernier, à cause de ses douleurs au dos cette fois-ci. Une partie du corps déjà fragile chez le meneur/arrière…

« C’est évidemment quelque chose que nous savions quand nous l’avons recruté, car il a avait déjà eu ces problèmes-là la saison dernière » a rappelé le coach. « Mais nous sommes très prudents, surtout en début de saison. Nous allons nous assurer qu’il va bien et qu’il commence bien sa saison sur le plan physique. Si nous devons le mettre au repos pendant une ou deux semaines en plus, nous le ferons. »

Concernant De’Anthony Melton, il faut justement s’attendre à ne pas le revoir en tenue avant une semaine supplémentaire, même s’il progresse bien. Une reprise le 12 novembre, pour le début de l’In-season tournament et en sortie de road-trip, n’est donc pas à exclure.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GOS 3 26 41.5 40.7 100.0 0.0 5.3 5.3 6.7 1.3 2.0 3.7 0.3 18.3 Total 959 34 47.3 42.5 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.2 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.