Les Pelicans perdent aussi CJ McCollum et Herb Jones…

Le sort s’acharne décidément sur les Pelicans car, même quand Zion Williamson et Brandon Ingram réussissent à enchaîner les matchs, c’est leur « supporting cast » qui leur fait défaut.

Ainsi, tandis que Dejounte Murray est coincé à l’infirmerie jusqu’à la fin du mois à cause de sa main, c’est maintenant au tour de CJ McCollum et Herb Jones de l’y rejoindre.

L’absence de CJ McCollum sera de deux à trois semaines pour une élongation de l’adducteur droit et celle de Herb Jones sera de deux à quatre semaines pour une entorse de l’épaule droite couplée à une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de celle-ci.

Cela fait donc trois titulaires en moins pour Willie Green et New Orleans, victorieux de deux de leurs cinq premiers matchs (12e place à l’Ouest). Et ce sont Daniel Theis, Jordan Hawkins et Jose Alvarado qui auront pour mission d’assurer l’intérim en leur absence.

C.J. McCollum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 POR 38 13 41.6 37.5 67.6 0.2 1.1 1.3 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.3 2014-15 POR 62 16 43.6 39.6 69.9 0.2 1.2 1.5 1.0 1.3 0.7 0.8 0.1 6.8 2015-16 POR 80 35 44.8 41.7 82.7 0.6 2.6 3.2 4.3 2.3 1.2 2.5 0.3 20.8 2016-17 POR 80 35 48.0 42.1 91.2 0.8 2.9 3.6 3.6 2.5 0.9 2.1 0.5 23.0 2017-18 POR 81 36 44.3 39.7 83.6 0.7 3.3 4.0 3.4 2.1 1.0 1.9 0.4 21.4 2018-19 POR 70 34 45.9 37.5 82.8 0.9 3.1 4.0 3.0 2.5 0.8 1.5 0.4 21.0 2019-20 POR 70 37 45.1 37.9 75.7 0.7 3.6 4.2 4.4 2.6 0.8 1.8 0.6 22.2 2020-21 POR 47 34 45.8 40.2 81.2 0.6 3.3 3.9 4.7 1.9 0.9 1.4 0.4 23.1 2021-22 * All Teams 62 35 46.0 38.8 68.2 0.9 3.5 4.3 5.1 2.0 1.1 2.0 0.4 22.1 2021-22 * POR 36 35 43.6 38.4 70.6 0.9 3.3 4.2 4.5 2.1 1.0 1.9 0.6 20.5 2021-22 * NOP 26 34 49.3 39.4 66.7 0.7 3.7 4.5 5.8 1.7 1.3 2.2 0.0 24.3 2022-23 NOP 75 35 43.7 38.9 76.9 0.7 3.6 4.4 5.7 2.0 0.9 2.4 0.5 20.9 2023-24 NOP 66 33 45.9 42.9 82.7 0.6 3.7 4.3 4.6 1.9 0.9 1.7 0.6 20.0 2024-25 NOP 4 34 44.6 38.2 66.7 0.2 3.2 3.5 4.0 1.5 2.2 2.0 1.0 18.8 Total 735 32 45.3 39.9 80.6 0.6 3.0 3.6 3.8 2.1 0.9 1.8 0.4 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Herb Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOP 78 30 47.6 33.7 84.0 1.3 2.5 3.8 2.1 3.1 1.7 1.3 0.8 9.5 2022-23 NOP 66 30 46.9 33.5 76.4 1.5 2.6 4.1 2.5 3.2 1.6 1.3 0.6 9.8 2023-24 NOP 76 31 49.8 41.8 86.7 1.0 2.6 3.6 2.6 2.9 1.4 1.2 0.8 11.0 2024-25 NOP 4 28 48.0 18.2 50.0 1.0 1.5 2.5 1.0 2.2 1.8 1.2 0.2 6.8 Total 224 30 48.2 36.9 82.2 1.2 2.6 3.8 2.4 3.0 1.5 1.3 0.7 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.