Dejounte Murray sur la touche pour quatre à six semaines

Heureux de retrouver son « poste naturel » à la mène chez les Pelicans, Dejounte Murray s’est malheureusement blessé dès le premier match de la saison contre les Bulls, victorieux et qu’il a terminé en double-double (14 points, 10 passes, 8 rebonds).

Sur un tir en fin de rencontre, le meneur a été gêné lors de sa réception et est tombé, sauf qu’il s’est immédiatement tenu la main gauche. Après coup, on a appris qu’il se l’était fracturée et ESPN annonce maintenant qu’il sera absent entre 4 à 6 semaines et que l’on ne le reverra donc pas sur les parquets avant le mois de décembre.

Un premier coup dur pour New Orleans cette saison, alors que Zion Williamson (malade) a également raté ce premier match et que Trey Murphy III ne rejouera pas avant au moins deux semaines.

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 1.0 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.1 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.8 0.1 15.7 2021-22 SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.7 0.3 21.2 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 78 36 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5 Total 472 29 45.8 34.5 78.7 0.9 4.9 5.8 5.3 1.8 1.4 2.0 0.3 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.