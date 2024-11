Calvin Booth, le GM des Nuggets, défend son plan pour la jeunesse

« Les gens en veulent toujours plus en général, mais ils ne savent pas ce qu’ils ont. Je suis vraiment heureux d’avoir gagné le titre : beaucoup de bons joueurs ne l’ont jamais fait. » Nikola Jokic semble ainsi déjà bien content d’avoir décroché le Graal il y a un peu plus d’un an. Sauf que Michael Malone en veut plus et les Nuggets ont pris un virage depuis le titre qui ne plaît guère au technicien.

En septembre, des désaccords entre le coach et les dirigeants étaient évoqués. La pomme de la discorde ? Calvin Booth, le GM, veut s’appuyer sur les jeunes alors que Michael Malone regrette les départs successifs des vétérans – Kentavious Caldwell-Pope, Bruce Brown, Jeff Green, Reggie Jackson – si précieux dans la conquête du titre en 2023.

« On avait envie d’être compétitif, les joueurs, les coaches et moi-même. On voulait gagner, surtout après avoir remporté le titre. C’est sans doute à ce moment-là que la tension a commencé », commente le GM des Nuggets pour ESPN. « Qu’est-ce qu’on essaie de faire : gagner ou développer ? Tout le monde était d’accord et avait les meilleures intentions au début, mais la compétition peut détourner de l’adhésion. »

« Il n’y a pas d’ennemis, ni de méchants dans cette affaire »

En clair, le coach voulait bien s’appuyer sur les jeunes mais quand il a vu qu’il n’aurait pas les mêmes résultats qu’avec ses vétérans, il a commencé à s’en plaindre.

« C’est difficile. Un coach veut gagner le prochain match et veut des joueurs qui ont fait leurs preuves », admet Calvin Booth. « Voilà pourquoi, même si le concept semblait bon et que l’entraîneur était d’accord, quand les choses sérieuses commencent, alors Michael Malone a eu parfois du mal avec tout ça. Il n’y a pas d’ennemis, ni de méchants dans cette affaire. On a bien joué en saison régulière, en faisant jouer les jeunes. On a fait ce qui était prévu et notre équipe est en bonne position grâce à ça. »

D’après ESPN, les Nuggets ont eu des opportunités pour se renforcer avec des joueurs plus référencés, mais ils ne voulaient pas sacrifier les jeunes : Christian Braun, Peyton Watson ou Julian Strawther.

D’après nos confrères, des discussions avec les Clippers pour Paul George ont existé mais Calvin Booth n’a pas voulu inclure un des trois joueurs cités plus haut.

Même logique pour le départ de Kentavious Caldwell-Pope, alors que les Mavericks proposaient Tim Hardaway Jr. ou Josh Green en échange de l’arrière, qui n’aurait pas été perdu pour rien puisqu’on sait que ce dernier a signé libre à Orlando. Là encore, les dirigeants jugent que Christian Braun peut le remplacer. « Si Kentavious Caldwell-Pope ne revient pas, avec Braun dans le cinq majeur, on pourra s’en sortir », avait assumé Calvin Booth avant le départ de « KCP ».

« Il y a cette fausse idée que les équipes qui gagnent le titre ou vont en Finals ne font pas jouer les jeunes. C’est totalement faux »

« Pour gagner le titre, il faut une combinaison d’expérience et de jus. Souvent, ce sont les jeunes qui apportent du jus », avance le GM des Nuggets, qui doit aussi composer avec les nouvelles règles financières. Il a donc fait ce choix durant l’intersaison, tout en allant chercher des anciens comme Dario Saric et Russell Westbrook.

Mais est-ce vraiment viable de miser davantage sur les jeunes que sur des vétérans alors que Nikola Jokic, triple MVP, vit ses meilleures années ? N’existe-t-il pas un risque de gâcher cette fenêtre exceptionnelle ?

« Il y a cette fausse idée que les équipes qui gagnent le titre ou vont en Finals ne font pas jouer les jeunes. C’est totalement faux », se défend Calvin Booth. « Tony Parker, sa première année, joue 34 minutes de moyenne en playoffs et la saison suivante, les Spurs remportent le titre. Parker, Speedy Claxton et Manu Ginobili étaient présents. En 2008/09, les Lakers faisaient jouer Trevor Ariza et Andrew Bynum, et ce dernier était encore un bébé. »