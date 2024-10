Un air de déjà-vu pour Luka Doncic dans le Minnesota

« Voilà ce que je fais putain ! » Les 19 000 spectateurs du Target Center n’avaient même pas besoin de lire sur les lèvres de Luka Doncic pour se faire une idée de sa rage de vaincre. Celui-ci venait de signer un nouveau tir venu d’ailleurs pour tuer les derniers espoirs des Wolves.

Son équipe en tête de cinq points à une minute de la fin, le Slovène venait de disposer d’un « switch » favorable devant Nickeil Alexander-Walker. Mais la possession se terminant, il s’est embarqué dans un improbable « step-back » au niveau… du logo central. Son missile a transpercé le cercle.

Un tir qui n’est pas sans rappeler celui qu’il avait converti l’an dernier en finale de conférence face aux mêmes adversaires, à peu près du même endroit, contre lequel Rudy Gobert était resté impuissant. « On a déjà vu ce film. Il aime avoir l’opportunité de gagner le match. Il n’a pas peur, il s’est élevé et a rentré un gros tir », qualifie son coach Jason Kidd.

Luka Doncic avait célébré son shoot de la gagne l’an dernier en aboyant sur le Français, comme quoi il ne pouvait pas défendre sur lui. Cette nuit, son regard noir s’est dirigé vers le public local.

Il ne sait pas comment il fait

« J’ai entendu beaucoup de choses. Ils m’apprécient beaucoup ici. C’était sympa l’année dernière. C’était un grand moment dans ma carrière et dans ma vie, alors c’était sympa de revenir ici », apprécie le Slovène, auteur de 24 points, 9 passes et 8 rebonds et qui, avant cette action, n’avait pas converti le moindre tir primé !

Le meneur de jeu, qui a dû quitter momentanément ses partenaires en raison d’une douleur au genou, a connu dans l’ensemble une soirée compliquée au tir (10/27 dont 1/8 derrière l’arc). Mais ce « dagger » vient effacer cette maladresse qui le suit depuis le début de la saison (36% dont 27% à 3-points).

« Je ne sais pas comment je peux réussir ces tirs et pas les tirs normaux. Je ne sais pas comment je fais. Je dois simplement me dérouiller au final. Ça va revenir. Je n’ai pas joué la présaison, j’ai donc besoin de temps. Mais on a gagné. C’est tout ce qui compte », termine Doncic.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 3 36 36.1 30.3 80.8 0.7 9.0 9.7 6.7 4.0 1.0 2.7 1.0 27.7 Total 403 35 46.9 34.7 74.8 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.