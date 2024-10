Les Sixers à l’amende pour avoir annoncé leur plan santé pour Joel Embiid

« Si je dois faire une prédiction, il est probable que je ne joue plus jamais de back-to-back de ma carrière ».

On pouvait se douter que cette phrase de Joel Embiid ferait réagir la NBA, surtout qu’elle était confirmée par son président, Daryl Morey. « On va être intelligent sur le sujet. Et être intelligent sur le sujet, c’est faire que Paul et Joel jouent peu de back-to-backs, voire aucun » avait ainsi expliqué le dirigeant de la franchise.

Comme le pivot n’a pas joué de la présaison et qu’il est toujours bloqué à l’infirmerie, la ligue avait diligenté une enquête sur son statut. Résultat ? Son absence n’enfreint pas le règlement contre le « load management » mis en place depuis l’année dernière, et Joel Embiid est donc bien considéré comme blessé au genou gauche par la NBA.

Par contre, les Sixers ont quand même pris une amende de 100 000 dollars pour les commentaires publics de Daryl Morey et Nick Nurse sur la gestion de Joel Embiid, qui « ne correspondent pas à l’état de santé » du pivot.

Pour la NBA, la franchise de Philadelphie ne peut ainsi pas annoncer que le MVP 2023 va devoir rater des matchs à l’avance, alors que l’état de son genou gauche va évoluer au fil de la saison. En tout cas, la première conséquence est que les Sixers devraient simplement arrêter d’en parler, Nick Nurse ayant refusé toutes les questions sur le sujet.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.