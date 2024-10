Les efforts des Suns en défense payent déjà

L’expérience du « small ball » a été plutôt concluante pour les Suns. À l’entame du quatrième quart-temps, son équipe menée de trois possessions (76-83), Mike Budenholzer a décidé de sortir Kevin Durant et Mason Plumlee, pour faire rentrer Tyus Jones et Bradley Beal.

À leurs côtés, Devin Booker, Ryan Dunn et Royce O’Neal pour compléter le cinq. Cet alignement de petite taille, sans pivot donc, alors que Jaxson Hayes était encore en place en face, avant d’être remplacé par Anthony Davis, a gêné les Lakers la nuit passée.

Les visiteurs ont eu du mal à tenir le rythme imposé par l’armée d’arrières de l’Arizona. Surtout, les Lakers n’ont pas vraiment profité de leur taille dans la raquette. Résultat : les Suns sont revenus au score, avant même de renvoyer le duo Durant – Plumlee sur le parquet.

Les centimètres de Kevin Durant

Cette séquence illustre ce que Mike Budenholzer a vu à l’issue de cette rencontre : sa formation peut s’appuyer sur sa défense. « La dureté, le côté compétiteur… Quand on peut encaisser un coup comme ça dans le premier quart-temps (ndlr : 25-34 pour les Lakers), s’appuyer sur notre défense pour revenir… On s’est vraiment appuyé dessus toute la soirée », félicite le coach.

Ce dernier assure qu’il peut se permettre de baisser la taille générale de son cinq en s’appuyant sur les centimètres de Kevin Durant, la « dureté physique » de Royce O’Neale ou l’énergie apportée par le rookie Ryan Dunn, l’incarnation même de ce qu’ils essayent d’instaurer.

« Si on peut développer une identité défensive, une dureté défensive, on va continuer à bosser et à progresser de l’autre côté du terrain. Mais avoir cet atout, cette compétitivité, ce soir, c’est vraiment ressorti », poursuit le coach.

La même entame défensive que l’an dernier

Celui-ci ajoute : « Ce ne sont que quatre matchs, il y a eu des séquences où la défense a été de très haut niveau. La difficulté est de s’y tenir pour 48 minutes. Ce sera le défi dont on parlera durant la saison. » Cette dynamique défensive leur permet d’afficher l’actuelle 6e défense de la ligue avec 108 points encaissés sur 100 possessions.

Les Suns pointaient à l’exacte même position (104 points) après quatre rencontres l’an dernier, mais n’avaient pas pu tenir le rythme toute la saison pour finir en 13e position (114 points).

« Oui, on a une grosse force de frappe offensive, aucun doute là-dessus, avec beaucoup de talents. Mais ces gars savent que pour gagner, ils doivent être bons en défense. Certains soirs, notre attaque nous portera, mais j’espère que chaque soir, on montrera notre défense », fixe Mike Budenholzer.