JJ Redick ne digère pas le deuxième quart-temps raté face aux Suns

JJ Redick et les Lakers repartent de Phoenix non seulement avec une défaite mais aussi avec des regrets. Ils ont eu, à plusieurs reprises, le match dans les mains et pourtant, ce sont les Suns qui ont remporté la partie. Cette première défaite de la saison a donc un goût amer, surtout pour le technicien.

« Il est énervé », confirme Anthony Davis en parlant de son coach, après ce revers. « Cela montre à quel point il est impliqué. Sa passion est à un autre niveau », ajoute Austin Reaves.

L’objet de la colère de JJ Redick, c’est le deuxième quart-temps des Lakers. Ces derniers, notamment grâce à un gros Anthony Davis, avaient dominé le premier avant de déjouer dans le second.

Une attaque « aléatoire »

« On ne peut pas faire un quart-temps à 14 points. C’est ma faute. Je suis en partie responsable », assume le coach, en évoquant l’attaque des Lakers et l’absence de prises à deux sur Kevin Durant. « Je dois m’assurer qu’on pratique une bonne attaque. Là, c’était aléatoire. On a été bloqué. On en a parlé à la pause. Pour qu’on attaque à haut niveau, il faut que ça bouge, les joueurs comme le ballon. Il doit y avoir des écrans. Ils ont été capables de nous sortir de ça. Ce deuxième quart-temps nous a fait très mal. »

Le coach a raison de le souligner : les Suns ont aussi fait le travail en deuxième quart-temps pour réagir. Ils ont nettement mieux défendu, en limitant les ballons pour Anthony Davis. Les Lakers ont donc seulement inscrit 14 points à 6/22 au shoot, en douze minutes.

Une défaite mais pas un coup d’arrêt

Comme LeBron James, malade, n’était pas à son meilleur niveau, Los Angeles a été privé d’une arme importante, ce qui a facilité les choses pour Phoenix. « On a très bien joué offensivement en deuxième mi-temps », précise JJ Redick, alors que ses joueurs avaient repris les commandes en troisième quart-temps, portés par leur adresse à 3-pts.

Devin Booker, avec ses lancers-francs, et Kevin Durant, excellent dans le « money time », vont finalement faire tomber les Lakers, qui peuvent aussi garder du positif de ce revers. C’est ce que LeBron James souhaite faire.

« Les défaites sont inévitables mais c’est le style et la continuité, match après match, semaine après semaine, qui vont définir l’équipe que l’on est », indique le quadruple MVP. « Donc, même avec cette défaite, on a fait de bonnes choses. On aurait pu faire mieux évidemment et ce deuxième quart-temps à 14 points a remis les Suns dans le match. On a commencé le dernier avec sept points d’avance et on les a laissés revenir. On peut faire mieux mais on a fait de bonnes choses aussi. »