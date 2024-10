La persévérance a payé pour Tyrese Maxey

Orphelin de Joel Embiid et Paul George pour commencer la saison, Tyrese Maxey a aussi été abandonné par son adresse. Face aux Bucks puis aux Raptors, il avait arrosé avec un vilain 16/54 au shoot, soit 29% de réussite…

Le début de rencontre face aux Pacers n’était pas plus rassurant. Après une première période déjà moyenne, il enchaîne sept ratés pour entamer la seconde période. Résultat : en milieu de troisième quart-temps, le joueur de Philadelphie affiche un très faible 2/13 au shoot…

« Il a insisté. Il a été en difficulté pendant deux matches et une grande partie de celui-ci. Il a eu trois shoots ouverts en début de seconde mi-temps qui ne sont pas rentrés. Mais il s’est accroché et a obtenu des bons tirs », constate Nick Nurse. « On peut dire qu’il y a eu un déclic, sa confiance est revenue », assure Caleb Martin. « Il a pris le contrôle de la partie. »

Encouragé à continuer par tout le monde

Comment expliquer ce déclic en plein match alors que Tyrese Maxey était au fond du trou, avec ce terrible 18/67 au shoot (27% de réussite…) depuis le début de saison ?

« Tout le monde sur le banc, les coaches, les joueurs, après mes sept ratés d’affilée, me disaient de continuer de shooter. Ils sont avec moi depuis septembre, certains depuis plusieurs saisons, et me disaient : tu sais qui tu es », raconte le principal intéressé. « Reggie Redding, un des assistants coaches, m’a dit d’être moi-même, de ne pas trop réfléchir. Si je sentais bien ce tir, je devais le prendre. Ça m’a touché. »

La suite, ce sont donc 38 points inscrits dans les 24 dernières minutes de la rencontre, dont 14 en dernier quart-temps et 10 en prolongation, avec cette fois de bons pourcentages. Tyrese Maxey termine ainsi avec 45 points à 14/32 au shoot, 5/17 à 3-pts et 12/15 aux lancers-francs. Surtout : Philadelphie a enfin ouvert son compteur.

« C’était une bonne victoire. Ça fait du bien d’avoir ce première succès mais, encore une fois, ce n’est qu’une victoire. Je suis encore plus fier de la manière avec laquelle on s’est battu, on s’est arraché et on n’a pas abandonné », se réjouit le héros de la soirée.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.5 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 2.9 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.5 2.5 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.2 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHL 2 40 29.6 19.0 81.3 0.0 4.0 4.0 3.5 3.0 1.0 1.0 0.5 24.5 Total 268 31 46.6 39.3 86.1 0.4 2.6 2.6 4.1 2.0 0.8 1.2 0.3 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.