Shai Gilgeous-Alexander fait craquer les Hawks de Zaccharie Risacher

Comme les Lakers, la veille face aux Kings, le Thunder a profité d’une grosse série au début du 4e quart-temps pour s’imposer 128-104 face aux Hawks d’un Zaccharie Risacher titulaire, en l’absence de De’Andre Hunter et toujours de Bogdan Bogdanovic. L’écart est presque injuste pour les Hawks, qui menaient encore au début du 4e quart-temps.

Entre ces deux formations invaincues, c’est Atlanta qui avait pris le meilleur départ avec Trae Young pour frapper de loin, et Risacher pour arracher un rebond offensif, et marquer derrière, ou encore signer sa spéciale : l’attaque ligne de fond pour finir main droite. Sans des balles perdues évitables (10 pour Trae Young !), l’écart serait plus conséquent pour les Hawks : 27-23 après douze minutes. En face, Shai Gilgeous-Alexander monte en température.

OKC est dans la réaction, mais ça permet de rester au contact. Trae Young continue de régaler, avec un superbe lay-up main gauche au-dessus de Chet Holmgren, et les Hawks creusent le premier écart du match (49-41). Mais comme en premier quart-temps, les Hawks multiplient les erreurs au plus mauvais moment. Avec SGA à la baguette, et le duo Williams-Holmgrent à la finition, le Thunder termine la mi-temps sur un 11-2 pour recoller au score (58-57).

Les Hawks à court de jus

Et au retour des vestiaires, OKC insiste avec un 7-0 pour enfin prendre les commandes (68-62). On respire mieux dans le public, et Shai Gilgeous-Alexander se charge de répondre au alley-oop de Clint Capela et au culot de Dyson Daniels (79-71). On pense que le Thunder a le match bien en main, sauf que les Hawks se lâchent à 3-points. Garrison Mathews par deux fois et l’inattendu Onyeka Okongwu frappent de loin. Résultat : Atlanta est repassé devant (85-84). Sur une claquette, Daniels redonne ce petit point d’avance (92-91) au début du dernier quart-temps.

Moment choisi par SGA pour prendre le match à son compte. Comme LeBron la veille, il enchaîne six points de suite, puis trouve Lu Dort pour le 3-points. OKC signe un 13-0 en deux minutes pour s’échapper (104-92). Les Hawks sont K.O., à court de jus, et le Thunder enregistre une 3e victoire en trois matches pour garder le rythme des Lakers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Du grand SGA. Si le meneur du Thunder se met à shooter à 3-points, et à les mettre, ça va devenir très compliqué pour les adversaires. A une passe du triple-double, Shai Gilgeous-Alexander signe un match plein avec 35 points, 11 rebonds, 9 passes, mais aussi 3 contres et 3 interceptions. On retiendra donc aussi ce 3 sur 8 à 3-points. Dans la réussite et le volume, c’est nouveau.

– Risacher titulaire. Pour sa première dans ce cinq de départ, le rookie des Hawks n’a pas déçu avec 13 points, 6 rebonds, 2 passes, 1 contre et 1 interception. Le Français est très intéressant lorsqu’il est en mouvement, et sa lecture des trajectoires lui a permis d’inscrire deux paniers sur des rebonds offensifs.

– Le « small ball » fatal. Au début du 4e quart-temps, Mark Daigneault s’est appuyé sur un cinq uniquement composé d’arrières avec Cason Wallace pour s’occuper de Trae Young. Un choix payant, tant Young s’est retrouvé impuissant face au « sophomore » du Thunder, qui croisait son frère Keaton ! Ce qui a permis, dans le même temps, à Gilgeous-Alexander de faire le break.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.