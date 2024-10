Trae Young très fier d’avoir réussi à piéger LaMelo Ball

Assis sur le sol, Trae Young montre fièrement six doigts. C’est que les arbitres viennent de siffler la sixième faute de LaMelo Ball, pour un écran en mouvement sur le meneur des Hawks, ravi de l’exclusion de son adversaire…

Il reste 3 minutes et 33 secondes à jouer dans ce duel entre Atlanta et Charlotte, et les joueurs de Quin Snyder sont à +7 (114-107). La sortie de la principale menace offensive adverse, LaMelo Ball ayant compilé 34 points à 10/20 au tir dont 9/14 à 3-points, va ainsi permettre de valider ce deuxième succès en deux sorties pour les Hawks.

« Si vous ne me connaissez pas, il faut savoir que je suis l’un des joueurs les plus intelligents de cette ligue » répond Trae Young lorsqu’on lui demande s’il savait que LaMelo Ball avait cinq fautes. « Je sais quand les gars ont une ou cinq fautes. Je sais beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur le terrain… »

Et il sait qu’il faut attaquer les principales menaces adverses quand elles sont au bord de l’expulsion.

« Beaucoup de bons joueurs, intelligents, font ça. Quand vous voyez un gars qui est tellement utilisé par son équipe, et qui a tellement d’impact sur son équipe… C’est pour ça que j’aime voir les adversaires m’attaquer de la sorte. Vous voulez attaquer le gars qui a beaucoup le ballon en main, qui crée beaucoup de choses. Vous voulez le faire travailler en défense. Il avait cinq fautes et c’est intelligent de continuer de l’attaquer. Je savais qu’il allait poser des écrans donc j’ai essayé de le provoquer pour qu’on lui siffle un écran en mouvement. Et il l’a fait. »

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 2.9 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 3.7 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.3 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.1 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 2.2 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.3 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 2 39 45.0 35.0 86.2 2.0 4.5 4.5 11.0 1.0 2.5 5.0 0.5 34.0 Total 409 34 43.7 35.5 87.3 0.7 2.9 2.9 9.5 1.7 1.0 4.2 0.2 25.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.