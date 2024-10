Défaite et blessure de Stephen Curry : la sale soirée des Warriors

Comme un symbole, les Warriors marquent leurs premiers points de la saison au Chase Center sur un 3-points de Stephen Curry (18 points, 6 passes). Dans le sillage de leur capitaine, Andrew Wiggins (29 points) et Jonathan Kuminga (12 points) bombardent de loin alors que les Clippers dominent près du cercle grâce aux cinq passes de James Harden en sortie de pick & roll, et un Derrick Jones Jr. (18 points) qui réussit deux claquettes (34-34).

La défense de Los Angeles force cinq balles perdues lors des cinq premières minutes du deuxième quart-temps, et Ivica Zubac, dominant à l’intérieur, termine un 9-0 des Clippers (43-34). Le retour de Draymond Green et Stephen Curry réveille cependant Golden State. Trayce Jackson-Davis reprend le contrôle de la raquette et un coup de chaud de Buddy Hield, dont un 3+1, remet les Warriors dans le coup (43-42). James Harden profite alors de trois nouveaux ballons perdus pour mettre les Clippers à +11, mais Stephen Curry lui répond (59-54).

Au retour des vestiaires, au plus grand désarroi de Steve Kerr, les Warriors continuent de donner des munitions à leur adversaire. Heureusement pour eux, les Clippers n’en profitent pas et 16 points de la paire Curry – Wiggins gardent Golden State en embuscade (74-72).

Le double MVP doit cependant céder sa place après s’être tordu la cheville et Norman Powell (20 points) marque 12 des 15 derniers points des Clippers pour leur donner sept points d’avance (86-79).

Dans un Chase Center bien discret, Ivica Zubac et Nicolas Batum continuent la moisson des Clippers au rebond offensif et l’écart atteint les treize unités (98-85).

MalgEnré l’absence de Stephen Curry, c’est le trio Wiggins – Looney – Podziemski qui sonne la révolte des Warriors. La défense hausse le ton et ce sont maintenant les Clippers qui enchainent les pertes de balles alors qu’un tir primé d’Andrew Wiggins ramène Golden State à -1 avec quatre minutes à jouer (101-100) !

James Harden, Norman Powell, et Ivica Zubac, les trois meilleurs Clippers de la rencontre, prennent alors les choses en mains pour tuer le match. Comme face aux Nuggets la veille, Los Angeles ne panique et un énième 2+1 du pivot croate offre une victoire logique à Los Angeles.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Clippers dominent la bataille des possessions. Les Clippers ont terminé le match avec une adresse plus ou mins similaire à celle de leur adversaire (43% contre 46% ), mais ont pu l’emporter en tentant 16 tirs de plus que les Warriors à six minutes de la fin du match. Pour cela, Los Angeles a provoqué 21 ballons perdus, qui ont débouché sur 21 points, et a pris 14 rebonds offensifs, transformés en 21 points. Alors qu’ils étaient en « back to back », les Clippers ont dominé la rencontre grâce à leur intensité et leur énergie. Les Warriors se sont réveillés dans les cinq dernières minutes pour tenter un hold-up mais c’était trop peu trop tard.

– Le chantier d’Ivia Zubac dans la raquette. Face à un Trayce Jackson-Davis trop tendre et un Draymond Green trop petit, Ivica Zubac s’est baladé pendant toute la rencontre, terminant avec 23 points, 17 rebonds, et 6 passes décisives. Dans son sillage, les Clippers ont martyrisé les Warriors près du cercle. Ils ont fini le match avec 58 points marqués dans la peinture (51% de leurs points), contre seulement 38 à Golden State.

– Une bonne et une mauvaise nouvelles pour les Warriors. À quelques minutes de la fin du troisième quart temps, Stephen Curry s’est tordu la cheville gauche. Il a tenté de la garder chaude sur le banc et est revenu en début de quatrième quart-temps mais a aggravé sa blessure en voulant poser un écran. Il a disparu en boitant dans le tunnel qui mène aux vestiaires. Il pourrait rater les prochains matchs. Malgré la défaite et la blessure de Curry, les Warriors peuvent par contre être satisfaits du début de saison d’Andrew Wiggins. Après avoir établi son record de rebonds sur un match de saison régulière à Utah, il a terminé la rencontre de cette avec 29 points à 11/15 aux tirs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.