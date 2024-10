Norman Powell n’a plus rien d’un 6e homme

Vingt-deux points dans le quatrième quart-temps ? « J’imagine… Vous me l’apprenez », lâche un Norman Powell très détaché devant un journaliste qui lui rappelle sa performance dantesque dans les douze dernières minutes de la rencontre à Denver.

À sept minutes de la fin, sur un énième tir à 3-points, Nikola Jokic offrait trois possessions d’avance à son équipe (87-80). Powell et les Clippers ne vont pas se dégonfler puisque le premier va planter 8 points de suite pour ramener son équipe.

À une minute de la fin, sur un nouveau panier primé, il égalisait, avant que James Harden ne termine le travail sur la ligne des lancers-francs. Après la rencontre, le joueur de 31 ans explique sa grosse sortie par une envie de « rester dans le moment, d’être agressif », et bien sûr de ne « pas perdre ».

Il ajoute : « Je ne pense à combien de points je marque, les tirs manqués ou rentrés, que ce soit un bon match ou un mauvais. L’objectif est de rester équilibré. » Il l’a bien été cette nuit avec ses 37 points (14/21 aux tirs dont 7/11 de loin) en 33 minutes.

« Cela montre le travail, mon engagement à être meilleur, ma confiance en moi, celle que les coachs et la franchise ont en moi. C’est ce que j’attends de moi chaque soir, je suis prêt pour ça », livre celui qui avait marqué plus de moitié moins lors de sa première sortie de l’année.

Présent aussi en défense

« Il a été incroyable des deux côtés du terrain. Il n’est pas beaucoup reconnu parce que la plupart du temps, des gars comme Norm… J’ai connu ça une fois (ndlr : à OKC) où l’on s’investit pour le bien de l’équipe comme 6e homme, pour s’assurer que notre équipe soit capable d’accomplir des choses. Il a une opportunité et il en tire pleinement profit », peut féliciter James Harden.

Selon le barbu, auteur d’un gros double-double à 23 points et 16 passes, Norman Powell joue déjà « probablement le meilleur basket de sa carrière ». James Harden met notamment en avant l’activité défensive de son coéquipier.

Pour le plus grand plaisir de ce dernier : « Je me souviens que lorsque je suis arrivé, c’était ma carte de visite en NBA. On ne parlait pas de mes qualités offensives. C’est ce qui m’a permis d’être sur le terrain à mes débuts. Je m’en suis éloigné en quelque sorte. »

En début de saison, il expliquait ne pas vouloir être catalogué uniquement comme un attaquant. Difficile de ne pas y faire écho au regard de son match à Denver.

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 1.9 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 1.9 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.5 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.0 2.0 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.2 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 2.5 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 2.5 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 2.4 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 2.8 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 2.9 2.0 2.3 1.0 1.6 0.4 18.6 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.2 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.5 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.4 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 1 40 31.3 14.3 100.0 1.0 3.0 3.0 4.0 0.0 0.0 3.0 1.0 17.0 Total 558 23 46.8 39.4 82.8 0.4 2.3 2.3 1.5 1.8 0.8 1.2 0.3 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.