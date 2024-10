Après son record de passes, Bilal Coulibaly bat son record de points

« Tu dois shooter, on a besoin que tu shootes ». Voilà le message que les Wizards avaient fait passer à Bilal Coulibaly après son premier match de la saison, terminé avec 8 points à 1/2 au tir, dans la défaite face aux Celtics.

Certes, l’ailier y avait battu son record de passes décisives avec 6 offrandes, mais Washington veut développer le potentiel offensif du Français, et tout le monde l’encourage donc à assumer ses responsabilités en attaque.

« Le staff, mes coéquipiers… Tout le monde croit en moi, donc ça rend les choses faciles » assure-t-il ainsi.

Message en tout cas reçu face aux Cavaliers. Les Wizards ont encore perdu mais Bilal Coulibaly n’a cette fois pas hésité à dégainer, notamment de loin, lorsqu’il avait des positions ouvertes. Ou à attaquer son défenseur.

Ne pas hésiter à prendre les tirs ouverts

Il termine ainsi la rencontre avec 23 points à 9/16 au tir, dont 4/9 de loin, en 35 minutes sur le parquet.

« Le match lui a dicté de shooter ces 3-points parce qu’il était ouvert » explique Brian Keefe, son coach. « Il les a pris. C’est ce qu’on veut de lui, qu’il soit agressif. On donne à tous nos gars le feu vert, quand ils sont ouverts. Qu’ils shootent. On veut qu’ils lisent le jeu et qu’ils fassent le bon choix. »

Alors que les Wizards n’ont pas vraiment d’objectifs collectifs cette saison, le développement du sophomore Bilal Coulibaly (20 ans) ressemble donc à une priorité pour la franchise, pour sa réussite à moyen et long terme.

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 3.2 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 1 30 50.0 0.0 75.0 1.0 5.0 5.0 6.0 0.0 1.0 3.0 0.0 8.0 Total 64 27 43.5 34.6 70.5 0.9 3.2 3.2 1.8 2.1 0.9 1.4 0.8 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.