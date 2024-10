Les Wizards ont des objectifs simples

Peu de raison d’espérer grand-chose cette saison chez les Wizards. Avec une seule qualification en playoffs lors des six dernières saisons, la franchise a conscience que l’histoire devrait se répéter cette année.

Mais l’espoir est à l’ordre du jour dans la capitale après le renouvellement du « front office », opéré récemment.

La franchise, réputée pour ses nombreuses ingérences internes, souhaite faire peau neuve et veut offrir à ses joueurs de meilleures infrastructures. Le nouveau « front office », porté par le nouveau président Michael Winger et le nouveau GM Will Dawkins, souhaite moderniser son programme de développement, construire plus intelligemment via la Draft et vient en ce sens de choisir un site pour construire un nouveau centre d’entraînement.

Des intentions louables, que note Kyle Kuzma : « Quand je suis arrivé ici, il n’y avait pas vraiment d’infrastructures. Tout était fait à la va-vite. Maintenant, tout a plus de sens ». Une atmosphère qui se veut plus professionnelle afin d’accueillir aux mieux trois nouveaux Wizards, récupérés via la Draft en juin dernier : le Français Alexandre Sarr, Carlton « Bub » Carrington et Kyshawn George.

Des objectifs simples mais mesurables

Washington n’a qu’un seul objectif ou presque cette saison : que ses joueurs aient réellement progressé une fois la saison achevée. Conscient que l’exercice 2024/25 ne sera pas forcément amusant, l’entraîneur Brian Keefe veut mettre l’accent sur les détails.

« Nous mettons en place des habitudes sur la façon dont nous voulons nous comporter dans nos entraînements, dans notre travail de tous les jours. Nous devons traverser la saison, ses difficultés et continuer à travailler sur ça quand ça n’ira pas. Les meilleures équipes ont aussi leurs moments difficiles pendant l’année ».

L’ancien champion avec les Warriors, Jordan Poole, Wizard depuis un an, prône quant à lui la patience et veut miser sur la solidarité du groupe. « Nous devons venir travailler et se montrer tous les jours. Trouver le moyen d’être meilleur, que ce soit sur le terrain, la salle de soin ou à la salle de musculation. Concrétiser chaque opportunité et trouver un avantage dans tous les moments, qu’ils soient bons ou mauvais ».

Les reconstructions sont toujours incertaines et Washington veut miser sur son flair et son facteur chance, en développant le plus possible ses jeunes rookies. Dans la large défaite contre les Celtics jeudi, les tout justes débarqués Sarr, Carrington et George ont respectivement joués 22, 26 et 20 minutes. Maladroits (5/19 au tir à eux trois), la jeune cuvée aura l’occasion de continuer à prendre ses repères samedi soir à domicile, contre Cleveland.