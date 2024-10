Anthony Edwards et les Wolves s’arrachent à Sacramento

Les Kings entament mieux la partie, portés par leur agressivité en défense. Ils récupèrent des possessions face à une équipe de Minnesota qui enchaîne les ballons perdus mais parvient à se maintenir dans la partie avec ses shoots de loin, notamment ceux d’Anthony Edwards. Malil Monk ne manque rien et voir Sacramento devant les Wolves après douze minutes est logique (32-29).

En deuxième quart-temps, Julius Randle aspire tous les ballons en attaque. L’intérieur ne prend pas que de bons shoots, mais il est dans un bon soir et maintient les siens dans la roue des Californiens. Des deux côtés, c’est souvent brouillon et malgré un 11-2, les Wolves, qui sont furtivement passés devant, rejoignent les vestiaires encore derrière DeMar DeRozan et les siens (59-55).

Même scénario en troisième quart-temps jusqu’à ce que les Kings connaissent une panne offensive. Les hommes de Chris Finch en profitent pour passer un 11-0 et virer en tête avant le dernier acte (88-89).

Anthony Edwards enfonce le clou en début de quatrième quart-temps avec plusieurs paniers. Dans le « money time », les deux équipes auront l’occasion de passer devant, et l’arrière de Minnesota inscrit les deux lancers-francs qui offrent la victoire à Minnesota à deux secondes de la fin (115-117), Keegan Murray ayant manqué le tir de la gagne.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Répartition des tâches à Minnesota. 33 points pour Julius Randle, 32 pour Anthony Edwards : il n’est pas difficile de trouver les deux leaders des Wolves dans cette victoire. Chacun a eu son temps fort. L’intérieur a porté son équipe en première période, en forçant parfois un peu. On l’a moins vu après la pause, car c’est le champion olympique qui a pris la suite. Pas toujours avec justesse (5/15 à 3-pts), mais il a fait mal à Sacramento.

– Les Kings n’ont pas assez enfoncé les Wolves. Domantas Sabonis et ses coéquipiers avaient plus ou moins la main en début de rencontre. Comment auraient-ils pu remporter cette rencontre ? Ils n’ont pas été trop maladroits à 3-pts, ni perdu trop de ballons. En revanche, ils ont lâché quelques lancers-francs en route et surtout encaissé trop de paniers primés. Ils furent l’oxygène des Wolves en première période. Sacramento a laissé trop de respirations à une équipe encore en rodage, qui n’a jamais été enfoncée, restant toujours à bonne portée, le temps qu’une porte s’ouvre pour Anthony Edwards.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.