Les parquets de la NBA Cup piqueront moins les yeux

Les fans, les joueurs et les diffuseurs avaient exprimé des critiques sur les choix et la conception des parquets utilisés lors de la première NBA Cup (l’ancien In-Season Tournament), et la ligue persiste et signe puisque chaque franchise aura un parquet dédié à la compétition ! Mais… la ligue a aussi entendu les critiques, et clairement, le design est beaucoup moins tape-à-l’œil. On ne sait pas ce que ça donnera en salle ou à l’écran, mais il y a eu un effort sur les couleurs et les motifs. L’objectif : que les fans lient un parquet à une compétition.

Si le trophée prend toujours place dans chacune des raquettes et dans le rond central, la NBA a abandonné le concept de couloirs de couleurs, et les teintes trop « flashy ». Par ailleurs, on note la présence de deux cercles au centre du terrain. Chaque franchise a ajouté des détails propres à son histoire, ou au nom de la salle, comme les étoiles pour chaque titre chez les Lakers, ou les roses à Portland.

Ce qu’on apprend aussi, via Forbes, c’est que dans le cahier des charges, la NBA souhaitait mettre en valeur les maillots Statement Edition sur ces parquets, et il y aura donc un vrai contraste entre les couleurs du maillot et celles du terrain. Reste à savoir s’ils seront moins glissants que la saison passée…