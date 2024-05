Des parquets spéciaux pour le nouvel « In-Season Tournament »

À l’approche des premiers matchs du In-season tournament, programmés à partir de ce vendredi 3 novembre, la NBA a dévoilé l’une des grandes nouveautés de ce tournoi inédit, organisé pour la toute première fois cette saison.

Ainsi, toutes les rencontres de la phase de groupes et des quarts de finale de la compétition se dérouleront sur un parquet spécial et quasiment identique pour chaque équipe, histoire de bien distinguer les matchs qui compteront pour l’In-season tournament.

C’est d’ailleurs la première fois que la NBA innove avec la mise en place d’un parquet alternatif pour chacune de ses franchises. En l’occurrence, ce parquet spécial In-season tournament est entièrement peint et il intègre la nouvelle NBA Cup au centre du terrain, avec le logo de l’équipe à domicile qui est représenté sur le trophée.

Pour rappel, le nouvel In-season tournament se déroulera du 3 novembre au 9 décembre et il est censé redonner de l’intérêt à la saison régulière, en plus d’offrir une certaine somme d’argent aux joueurs (et à la NBA…) en fonction du parcours de leur équipe. Les 30 franchises sont réparties, par conférence, dans six poules de cinq équipes (selon le classement de la saison dernière) et la phase finale sera à élimination directe, avec les demi-finales et la finale qui se disputeront à Las Vegas.