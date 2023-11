Jaylen Brown également en colère contre le parquet du tournoi NBA

Une tentative de démarquage qui fait mal. Sur une remise en jeu à la toute fin de la rencontre entre Raptors et Celtics, Jaylen Brown a cherché à se libérer de son défenseur. Mais il a glissé sur le parquet et s’est fait mal.

« J’ai glissé, c’est tout. Je me suis un peu froissé l’aine. On verra ce que ça donne », commence par décrire le joueur des Celtics en conférence de presse. Celui-ci enchaîne en mettant en cause le parquet des Canadiens, spécialement utilisé pour le « In-Season Tournament ».

« Le parquet était glissant pendant tout le match. Nous, les joueurs, sommes là pour le tournoi parce qu’il va générer des revenus, de l’engouement, de la compétition… Mais on doit s’assurer que le terrain est praticable. On ne peut pas envoyer nos joueurs et risquer leur santé. Ce soir, j’ai eu le sentiment que le parquet était inacceptable. Les joueurs glissaient partout, pas seulement moi », s’agace le partenaire de Jayson Tatum.

Les parquets de la discorde

Sentiment confirmé par son coéquipier, Kristaps Porzingis, présent à ses côtés devant la presse : « Je l’ai clairement senti. Je l’ai vu glisser plusieurs fois pendant le match et ça se sent vraiment. Certains marchers ont été sifflés à cause du parquet. C’est vraiment quelque chose qu’il faut améliorer. »

Le discours des joueurs des Celtics rejoint celui de Luka Doncic qui n’avait pas non plus été convaincu par le parquet utilisé par les Pelicans. « Outre les couleurs, le parquet était vraiment mauvais. Il était vraiment glissant, notamment dans la raquette, et, à certains endroits, la balle ne rebondissait pas bien. Donc si on doit jouer sur ces parquets, ce serait bien de s’assurer qu’ils sont stables, qu’on peut jouer dessus », avait réclamé le Slovène.

Avant ce déplacement dans l’antre des Raptors, les joueurs du Massachusetts avaient connu une première expérience dans le cadre du tournoi, lors de la réception des Nets, avec un autre parquet spécial.

« Celui sur lequel on a joué à Boston était bien, je l’ai trouvé bon », se souvient Jaylen Brown, avant d’insister : « Ce soir, il était glissant. On n’a joué que sur deux parquets, donc je ne sais pas. J’ai entendu des gars dans d’autres équipes dire qu’ils glissaient, dans d’autres endroits de la ligue. Ils doivent s’assurer que l’accent soit mis là-dessus avant que quelqu’un ne se blesse gravement. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 10 34 45.9 36.4 73.8 0.5 4.7 5.2 3.2 2.7 1.0 2.5 0.4 22.9 Total 480 30 47.6 36.5 72.3 0.9 4.3 5.2 2.3 2.5 1.0 2.0 0.4 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.