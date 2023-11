Les Celtics résistent au retour des Raptors dans le « money-time »

Dernière équipe dans la ligue à démarrer le « In-Season Tournament », les Raptors ont âprement bataillé face aux Celtics leaders de la Conférence Est, mais ont finalement rendu les armes dans les ultimes instants (108-105).

Relégués à -16 à la pause après une nouvelle première mi-temps inconstante (32 points dans le premier quart-temps puis seulement 17 dans le deuxième), les joueurs de Darko Rajakovic, contrairement au match précédent contre les Bucks, ont cependant sorti la tête de l’eau en deuxième mi-temps, sous l’impulsion du réveil de Pascal Siakam, absent du second quart-temps à cause de ses trois fautes avant de cartonner dans le troisième quart-temps (23 points, 6 rebonds et 5 passes), et du sérieux de Dennis Schröder (23 points, 7 rebonds et 6 passes).

Les pensionnaires de la Scotiabank Arena ont joué les yeux dans les yeux tout au long du quatrième quart-temps face aux coéquipiers d’un solide Jaylen Brown (23 points, 3 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre), et c’est finalement Derrick White (13 points, 4 rebonds et 5 passes), d’un tir primé à 30 secondes de la fin, qui a fait pencher la balance en faveur du club de Boston. Les joueurs de Toronto ont certes perdu, mais ils peuvent assurément apprécier leur effort, rassurant après une sortie inquiétante mercredi contre Milwaukee.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Du positif dans la défaite pour Toronto. Difficile bien sûr après un tel effort conclu par une défaite de se contenter d’une « victoire morale », mais il y a pourtant bien du positif à retenir dans cette défaite pour les Raptors. Particulièrement leur réveil dans le troisième quart-temps (32-19), quelques minutes après un deuxième acte médiocre (17-39). Les coéquipiers d’un Pascal Siakam, à l’initiative de cette révolte n’arrivent toujours pas à livrer des premières mi-temps constantes, mais ils ont au moins montré, face à la meilleure équipe de la Conférence Est, qu’ils pouvaient se révolter et puiser dans leurs ressources mentales.

– Un effort collectif des Celtics. Face à cette résiliente escouade des Raptors, les Celtics s’y sont mis à plusieurs pour s’assurer de quitter le Canada avec une victoire : sept joueurs ont terminé avec 11 points ou plus ! Homme du match officieux pour les C’s, Jaylen Brown a livré une prestation sobre et efficace, alors que Jayson Tatum a lui davantage galéré en attaque (17 points à 8/22 aux tirs). Par ailleurs, le volume de jeu de Kristaps Porzingis (14 points, 12 rebonds et 3 contres) près du cercle ainsi que l’apport « all-around » de Jrue Holiday (14 points, 8 rebonds et 5 passes) ont également contribué au succès de Boston.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.