Les Raptors n’arrivent toujours pas à démarrer leurs matchs

Après le « comeback » contre Washington (victoire malgré 23 points de retard), qui faisait lui-même suite à un « comeback » contre San Antonio (victoire malgré 22 points de retard), les Raptors assuraient ne plus vouloir attendre d’avoir la tête sous l’eau pour se réveiller. Mais face à Milwaukee, hier, autant dire que les joueurs de Darko Rajakovic n’ont pas vraiment mis en application leurs paroles : un retard de 23 points dès la mi-temps !

Pour la troisième fois en une douzaine de jours, les coéquipiers d’un Scottie Barnes bien esseulé (29 points, 9 rebonds et 7 passes) ont effectivement manqué leur entame. Et s’ils s’en sont sortis face aux modestes Spurs et Wizards grâce à un réveil tardif des joueurs cadres, la pente était bien trop raide face à ces Bucks beaucoup trop solides pour craquer, notamment défensivement, malgré l’absence de Giannis Antetokounmpo.

« On a raté des tirs dès l’entame, et je pense que ça nous a affectés le reste du match », regrettait le jeune ailier, dont les Raptors ont shooté à 35% (9/26) dans le premier quart-temps. « C’est comme si on s’était braqués, on a perdu notre entrain. On est à notre meilleur niveau quand on joue de manière libérée, sans penser au tir précédent. Il en va de même pour la défense. C’est une source de rythme. Mais ils ont très vite enchainé les tirs, nous n’avons à aucun moment rendu leur vie difficile en attaque. »

Des maux inexplicables ?

Ces Raptors souffrent donc d’inconsistance chronique en première période depuis le début de la saison, et cela commence à devenir un problème inquiétant puisque la marge d’erreur à chaque match est minime pour cet effectif. Hier, Darko Rajakovic avouait en tout cas ne pas avoir d’explications à ces retards à l’allumage répétés…

« Nous n’avions aucun jus en début de match. Je ne sais sincèrement pas pourquoi, mais nous n’y étions pas », jugeait le coach serbe des Raptors. « Par moments, j’ai trouvé qu’il s’agissait de problèmes de communication sur les couvertures défensives. Sur Damian Lillard notamment [24 points et 8 passes à la mi-temps, ndlr], il a découpé notre défense. Pendant que nous jouions sans aucune énergie. »

Même refrain chez Jakob Poeltl, symbole de ces difficultés en première mi-temps, particulièrement en défense, alors qu’il a été remplacé dans le cinq majeur après la pause par Precious Achiuwa, plus mobile.

« Je ne sais pas honnêtement. Un manque d’énergie, de préparation ? », s’interroge le pivot. « Mais la conclusion est que, dans tous les cas, nous devons trouver un moyen de faire mieux, c’est aussi simple que ça. »

Propos recueillis à la Scotiabank Arena